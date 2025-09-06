Menu
Mundial 2026

Triunfo fácil de Portugal na Arménia

06 set, 2025 - 19:02 • Carlos Calaveiras

Félix e Cristiano Ronaldo bisaram.

A seleção portuguesa goleou a Arménia, por 5-0, na primeira jornada de qualificação para o Mundial 2026.

Foram golos das Arábias: dois de João Félix, dois de Cristiano Ronaldo e um de João Cancelo.

Por exemplo, CR7 passa a somar 222 jogos e 140 golos da equipa das quinas.

Portugal dominou a partida como quis e deu para gerir no segundo tempo, com várias substituições.

Nota para mais uma série de homenagens a Diogo Jota, desde o minuto de silêncio até ao festejo dos golos.

