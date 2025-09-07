Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Portugal já treinou na Hungria

07 set, 2025 - 20:38

Equipa das quinas vai defrontar a Hungria, esta terça-feira, a partir das 19h45.

A+ / A-

A Seleção arrancou este domingo a preparação para o encontro com a Hungria, na terça-feira, de apuramento europeu para o Mundial 2026, com um treino em Budapeste, em que os futebolistas mais utilizados frente à Arménia fizeram apenas recuperação.

De acordo uma nota publicada no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol, Portugal realizou uma sessão durante a tarde no Estádio Hidegkuti Nándor, casa do MTK, em que participaram os jogadores que no sábado não atuaram em Erevan, na goleada por 5-0.

Os titulares e os suplentes mais utilizados na primeira jornada do Grupo F foram poupados no treino e realizaram apenas exercícios de recuperação.

Depois da goleada na Arménia, a equipa das quinas viajou logo para Budapeste, onde chegou durante a madrugada de domingo.

Na segunda-feira, a formação do selecionador Roberto Martínez tem um treino agendado na Puskas Arena, recinto que vai receber na terça-feira a partida da segunda jornada do Grupo F.

A sessão está marcada para as 18h00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

O Hungria-Portugal está agendado para 19h45 e terá arbitragem do belga Erik Lambrechts.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas