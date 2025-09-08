Bernardo Silva e a Hungria. "Talvez o jogo mais importante da qualificação"

Bernardo Silva acredita que, pelas características do calendário, a visita à Hungria, agendada para terça-feira, pode ser o jogo "mais importante" para Portugal durante a fase de qualificação para o Mundial 2026.

"Numa qualificação tão curta, em que se joga uma coisa tão importante em três meses, há menos margem para erro e ainda por cima com dois jogos fora. Depois de conseguirmos os três pontos na Arménia, se conseguirmos os três pontos com a Hungria é um grande passo para conseguirmos esse objetivo do apuramento. Este talvez seja o jogo mais importante da qualificação para nós", reconhece o médio da seleção nacional, esta segunda-feira, na antevisão da visita à equipa magiar.

O Hungria-Portugal realiza-se na terça-feira, às 19h45, na Puskás Arena, em Budapeste, e terá relato e acompanhamento no site da Renascença.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Vitória pode carimbar apuramento? "Acho um bocadinho cedo. Mas numa qualificação tão curta, em que se joga uma coisa tão importante em três meses, há menos margem para erro e, ainda por cima, com dois jogos fora. Depois de termos conseguido os três pontos na Arménia, se conseguirmos os três pontos com a Hungria é um grande passo para conseguirmos o objetivo do apuramento. Este talvez seja o jogo mais importante da qualificação para nós."

Espera ser titular? "Ainda não sabemos a equipa para amanhã. O que posso dizer é que estamos todos preparados para dar a resposta necessária para ir atrás dos três pontos e eu sou um deles."

Hungria: "Não sabemos bem o que esperar desta equipa da Hungria. Sabemos que será um jogo de um nível um pouco superior ao da Arménia, num ambiente que conhecemos, porque jogámos aqui no Euro 2021 e tivemos muita dificuldade em batê-los. Há dois jogadores que são grandes rivais meus [no Manchester City] e conheço-os bem, o Dominik Szoboszlai e o Milos Kerkez [ambos do Liverpool], mas no geral é uma equipa cujos jogadores jogam num nível bastante alto. É uma equipa muito competitiva."

Hungria pode desafiar Portugal pela vitória do grupo? "Também temos uma equipa da Irlanda em que conheço muito bem os jogadores, porque vários jogam na Premier League. Não consigo dizer quem vai disputar a liderança do grupo, mas por força do calendário e de os primeiros dois jogos serem fora e os próximos dois serem em casa, este específico talvez me pareça mais importante. É o jogo que talvez nos meta um bocadinho mais próximos do nosso objetivo."

Elogios do selecionador da Hungria: "É uma geração muito forte. Portugal sempre teve jogadores fantásticos, mas esta é talvez a geração com mais jogadores nos maiores clubes do mundo. Isso traz expectativa e responsabilidade, mas há outras seleções igualmente fortes. Mas mostrámos na Liga das Nações que podemos competir com as melhores equipas do mundo, a um nível altíssimo. Temos a ambição de poder competir com qualquer seleção, mas também a humildade de perceber que há outras seleções no mesmo patamar."

Principais ameaças da Hungria: "Vimos uma equipa capaz de pressionar alto, vimos isso contra a Alemanha, uma seleção muito forte. Mas a velocidade e potência no contra-ataque talvez seja a característica mais perigosa para nós."