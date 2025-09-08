Menu
  • Bola Branca 18h17
  • 08 set, 2025
Chuva ensopa último treino da seleção antes da Hungria

08 set, 2025 - 21:22 • Inês Braga Sampaio

Roberto Martínez contou com os 22 jogadores disponíveis, após a dispensa de Francisco Conceição. Portugal joga na Puskás Arena, em Budapeste, na terça-feira, às 19h45.

O último treino da seleção nacional antes da visita à Hungria, a contar para o apuramento para o Mundial 2026, arrancou sob forte chuva.

Roberto Martínez contou com os 22 jogadores resistentes na convocatória — Francisco Conceição foi dispensado devido a lesão — por uma hora.

Portugal iniciou a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo com uma vitória, no passado sábado, sobre a Arménia, por 5-0.

Na terça-feira, a equipa das quinas defronta a Hungria. Encontro marcado para as 19h45, na Puskás Arena, em Budapeste, e que terá relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.

