Chuva ensopa último treino da seleção antes da Hungria

08 set, 2025 - 21:22 • Inês Braga Sampaio
O último treino da seleção nacional antes da visita à Hungria, a contar para o apuramento para o Mundial 2026, arrancou sob forte chuva.
Roberto Martínez contou com os 22 jogadores resistentes na convocatória — Francisco Conceição foi dispensado devido a lesão — por uma hora.
Portugal iniciou a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo com uma vitória, no passado sábado, sobre a Arménia, por 5-0.
Na terça-feira, a equipa das quinas defronta a Hungria. Encontro marcado para as 19h45, na Puskás Arena, em Budapeste, e que terá relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.