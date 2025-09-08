Freire quer chegar aos seis pontos em jogo "de tudo ou nada" para a Escócia

Luís Freire quer chegar aos seis pontos em dois jogos de apuramento para o Europeu sub-21, frente a uma Escócia para a qual o jogo de terça-feira é "de tudo ou nada", depois de ter perdido na jornada inaugural.

"Acredito que para eles é um jogo quase de tudo ou nada, no sentido de não perderem o comboio para o Europeu. Para nós é também um jogo muito importante, porque queremos dar sequência à vitória que tivemos. Fazer seis pontos em dois jogos é o nosso objetivo e um passo importante para nós", afirma Freire, em declarações ao Canal 11.

Portugal derrotou o Azerbaijão por 5-0, no início da caminhada rumo ao Euro 2027. Luís Freire que a Escócia apresenta um desafio maior.

"É uma equipa já com jogadores com nível de I Liga da Escócia. Também têm jogadores na I Liga da Suécia e na II Liga de Inglaterra, por isso há um nível individual maior dos seus jogadores", ajuíza.

O selecionador de sub-21 explica, de qualquer modo, o que esperar do adversário: "Pode utilizar dois sistemas, 3-4-3 ou 3-5-2. Também pode pressionar de duas formas diferentes, tanto com dois avançados como com três jogadores na frente. Acreditamos que é uma Escócia sempre muito à procura de uma construção apoiada, para depois poder explorar as costas."

O Escócia-Portugal em sub-21 realiza-se na terça-feira, às 19h00, em Motherwell.