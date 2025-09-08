Roberto Martínez admite que Portugal está mais forte desde o Euro 2024

Roberto Martínez reconhece que a seleção nacional está mais forte agora, no início da caminhada rumo ao Mundial 2026, que no Euro 2024, pela rotina do coletivo, mas também pela qualidade dos jogadores.

"Vou fazer o 32.º jogo como selecionador e isso cria algo diferente. Não é o mesmo o Europeu que tivemos na Alemanha e a experiência que já temos a depois de ganharmos a Liga das Nações. Acrescentámos ao grupo. Há maior competitividade para entrar no onze inicial, jogadores que entram para fazer a diferença. Tudo isso é muito importante", afirma o selecionador, esta segunda-feira, na antevisão da visita à Hungria.

Encontro marcado para terça-feira, às 19h45, na Puskás Arena, em Budapeste, e com relato e acompanhamento no site da Renascença.

Jogo com Hungria é o mais importante? "A fase de apuramento tem só seis jogos, então o jogo chave é o próximo. O jogo de amanhã para nós é essencial. Queremos a mesma exibição, o mesmo foco, a mesma concentração, a mesma atitude do jogo com a Arménia. Depois, o resultado acontece. São seis jogos e precisamos de nos focar em todos como essenciais."

A seleção evoluiu? "Na seleção, o que nós temos é o talento individual. Depois, precisamos de trabalhar juntos, experimentar aspetos táticos, criar dinâmicas e ligações. Vou fazer o 32.º jogo como selecionador e isso cria algo diferente. Não é o mesmo o Europeu que tivemos na Alemanha e a experiência que já temos a depois de ganharmos a Liga das Nações. Acrescentámos ao grupo. Há maior competitividade para entrar no onze inicial, jogadores que entram para fazer a diferença. Tudo isso é muito importante."

Disse que haverá alterações, uma delas é a titularidade de Bernardo Silva? "Falei antes do jogo com a arménia que é sempre importante preparar os dois jogos, em estágios de 72 horas. Mas a nossa rotina é treinar e decidir depois do treino. Precisamos de esperar mais 24 horas."

Dar Mundial a Cristiano Ronaldo é motivação? "Já falei muito do que o capitão transmite no balneário, são aspetos do dia a dia. Tem uma fome de ser o melhor em todos os treinos, todos os jogos. É isso que representa vestir a camisola de Portugal, é essa a mensagem do capitão no balneário. Ajuda muito os jovens e toda a equipa."

O que esperar da Hungria: "A Hungria contra equipas que têm bola tem uma estrutura defensiva muito boa. É muito sólida sem bola e depois o contra-ataque é uma arma muito forte. Mas também trabalham muito bem a bola parada. A equipa já mostrou que tem variantes, mas os jogos com Alemanha e Holanda são um bom exemplo para o que veremos amanhã."

Exibição na Arménia impacta escolhas? "O selecionador prepara o plano tático, mas depois é o que acontece no treino e o que o jogador faz nos treinos e nos jogos que leva à decisão. O selecionador não toma decisões antes do treino. É o nível do jogador durante o treino e durante os jogos que põe os jogadores no relvado ou não."

João Neves ou João Cancelo a lateral-direito? "O João Neves é um jogador que na seleção só muda a sua posição sem bola. Fica a lateral-direito sem bola e, com bola, fica no corredor central e faz ligações com os jogadores por fora. O João Cancelo é um jogador de ataque, que pode jogar por fora e por dentro, à direita e à esquerda. Já fizemos várias experiências, por isso jogar um ou outro já não é novo."

Resultado que o deixaria satisfeito: "O foco é jogar bem, ser nós mesmos, mostrar personalidade. É um desafio jogar na Hungria, com estádio cheio e ambiente espetacular. O resultado, veremos, mas o foco é ganhar."

Energia que Cristiano Ronaldo traz para a seleção: "Vive o dia a dia como um jovem jogador que está pela primeira vez. A forma como se dedica, a frescura que tem diariamente. Está a fazer o melhor o que pode, não tem objetivos longos. É um vencedor. Quer ser o melhor todos os dias. O seu foco é o dia a dia."