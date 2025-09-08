Menu
  • Bola Branca 18h17
  • 08 set, 2025
Apuramento Mundial 2026

"Um empate contra Portugal já não seria mau", assume o selecionador da Hungria

08 set, 2025 - 15:41 • Lusa

Marco Rossi diz que a seleção portuguesa "pode colocar praticamente qualquer um jogador dos 23 como titular e nada muda".

O selecionador da Hungria, Marco Rossi, assumiu que um empate na terça-feira frente a Portugal será um bom resultado, mas prometeu fazer tudo para protagonizar uma surpresa no jogo de apuramento para o Mundial'2026.

“A nossa tarefa é dificultar a vida aos portugueses. Se formos habilidosos e tivermos sorte, a partida pode terminar com um resultado positivo. O objetivo é tentar ganhar, mas um empate já não seria mau”, afirmou Marco Rossi em conferência de imprensa, no Globall Hotel, em Telki, zona onde os magiares estão a estagiar, a cerca de 30 quilómetros de Budapeste.

Para o treinador italiano de 60 anos, atualmente, existe uma grande diferença entre as duas seleções e enalteceu a qualidade dos jogadores que representam a equipa das quinas

“Com jogos com apenas três dias de intervalo, Portugal pode colocar praticamente qualquer um jogador dos 23 como titular e nada muda. Nós não temos um plantel tão forte à nossa disposição. Temos de considerar quem está em melhor forma e condição física para montar a equipa”, referiu.

Contudo, Rossi, que já está no cargo desde 2018, espera que a presença de um adversário do valor de Portugal possa motivar ainda mais os jogadores húngaros a fazer uma boa exibição.

“Se um jogador de futebol pode defrontar uma equipa com jogadores de classe mundial e em que também joga uma lenda como Cristiano Ronaldo e, mesmo assim, não ter a motivação ideal, enquanto não devia ser jogador de futebol”, frisou.

Na mesma conferência de imprensa, o médio Dominik Szoboszlai, capitão e grande estrela da Hungria, fez questão de concordar com o seu selecionador e pediu mesmo aos colegas de equipa que defrontem Portugal de “corpo e alma”.

“A minha expectativa é que todos se dediquem de corpo e alma para que possamos sair de campo de cabeça erguida. O objetivo, o sonho, é qualificarmo-nos para o Campeonato do Mundo ou pelo menos ter uma oportunidade no play-off. Para isso, temos de lutar, correr o máximo que pudermos, porque a seleção portuguesa está à nossa frente em termos de qualidade”, apontou o jogador de 24 anos, que alinha no Liverpool.

O Hungria-Portugal, da segunda jornada do Grupo F, está agendado para 20:45 (19:45 horas de Lisboa), na Puskas Arena, em Budapeste, e terá arbitragem do belga Erik Lambrechts.

