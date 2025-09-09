O que tem de saber para o Hungria-Portugal desta terça-feira

A seleção portuguesa defronta esta terça-feira a Hungria, em Budapeste, numa partida da fase de qualificação para o Mundial2026 de futebol em que vai tentar somar a segunda vitória e fugir na liderança do Grupo F.

Depois da goleada (5-0) na Arménia na estreia, novo triunfo, desta vez na Puskas Arena, e um empate ou derrota da Irlanda em Erevan, reforça Portugal no comando agrupamento, deixando caminho livre para garantir o primeiro lugar e o apuramento direto para o próximo Campeonato do Mundo.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Em Dublin, Hungria e Irlanda começaram o Grupo F com um empate (2-2), numa partida em que os magiares desperdiçaram uma vantagem de dois golos e sofreram a igualdade já em tempo de descontos.

É esperado que a seleção nacional não tenha em Budapeste as mesmo facilidades que encontrou na Arménia, mas mesmo assim é favorito a vencer a Hungria, ainda mais com o historial que tem na capital húngara.