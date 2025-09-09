Menu
  • Bola Branca 12h45
  • 09 set, 2025
O que tem de saber para o Hungria-Portugal desta terça-feira

09 set, 2025 - 12:30 • Lusa

O jogo de apuramento para o Mundial de 2026 está agendado para 20h45 horas (19h45 horas em Portugal continental) e terá arbitragem do belga Erik Lambrechts.

A seleção portuguesa defronta esta terça-feira a Hungria, em Budapeste, numa partida da fase de qualificação para o Mundial2026 de futebol em que vai tentar somar a segunda vitória e fugir na liderança do Grupo F.

Depois da goleada (5-0) na Arménia na estreia, novo triunfo, desta vez na Puskas Arena, e um empate ou derrota da Irlanda em Erevan, reforça Portugal no comando agrupamento, deixando caminho livre para garantir o primeiro lugar e o apuramento direto para o próximo Campeonato do Mundo.

Em Dublin, Hungria e Irlanda começaram o Grupo F com um empate (2-2), numa partida em que os magiares desperdiçaram uma vantagem de dois golos e sofreram a igualdade já em tempo de descontos.

É esperado que a seleção nacional não tenha em Budapeste as mesmo facilidades que encontrou na Arménia, mas mesmo assim é favorito a vencer a Hungria, ainda mais com o historial que tem na capital húngara.

Portugal venceu sempre, e tem um registo de oito golos marcados e apenas um sofrido, nas quatro vezes que defrontou a Hungria em Budapeste em jogos oficiais, a mais recente na fase final do Euro2020, em que triunfou por 3-0.

Francisco Conceição, que não chegou a ser utilizado frente à Arménia, ainda viajou para solo húngaro, mas acabou dispensado na segunda-feira devido a problemas musculares, falhando assim a partida da segunda jornada.

É esperado que o selecionador Roberto Martínez faça poucas alterações ao "onze" inicial que apresentou em Erevan, com Bernardo Silva, que não saiu do banco nessa partida, a poder aparecer a titular.

Dominik Szoboszlai, que atua no Liverpool e é capitão com apenas 24 anos, será o jogador a ter em atenção por parte de Portugal, numa Hungria que continua a ser liderada por Marco Rossi, treinador italiano que está no cargo de desde 2018 e que já levou aos magiares às fases finais do Euro2020 e Euro2024, tendo apenas falhado o Mundial2022.

O Hungria-Portugal está agendado para 20.45 horas (19.45 horas em Portugal continental) e terá arbitragem do belga Erik Lambrechts.

