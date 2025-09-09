Portugal assusta-se mas sai com os três pontos de Budapeste

09 set, 2025 - 21:48
A seleção portuguesa venceu a Hungria, por 3-2, na segunda partida de qualificação para o Mundial 2026.
A equipa das quinas teve uma exibição intermitente, com domínio só a espaços e sem grandes ocasiões.
Por Portugal marcaram Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo (de penálti) e João Cancelo.
Nota para o onze de Roberto Martinez com apenas um central de raiz.
Agora, na classificação, Portugal soma seis pontos em dois jogos e está em primeiro no grupo. A Arménia soma 3. Já a Hungria e a Irlanda têm 1.