Proença: “O nosso objetivo é sermos campeões do mundo"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, reforçou o desejo de conquistar o Mundial-2026 e considerou que um triunfo na Hungria deixa a seleção lusa com caminho aberto para garantir a qualificação.

“O nosso objetivo é estar nos Estados Unidos e temos grande vontade de conquistar e sermos campeões do mundo. Há que assumi-lo. Com esta geração de jogadores e com a estrutura que a federação tem, temos de ser ambiciosos. Queremos conquistar coisas boas”, afirmou Pedro Proença em declarações aos jornalistas em Budapeste, no hotel em que a seleção nacional está instalada.

Depois da goleada na Arménia (5-0), Portugal defronta esta terça-feira a Hungria, na segunda jornada do Grupo F, e novo triunfo pode deixar a equipa das quinas com a liderança reforçada no agrupamento.

“A seleção está muito bem. No jogo na Arménia esteve muito bem. Há um espírito de grande compromisso por parte de toda a seleção e estamos crentes que hoje, ao ganharmos à Hungria, damos um passo fundamental para os nossos objetivos”, disse o antigo árbitro.

Proença, juntamente com outros membros da direção da FPF, o selecionador Roberto Martínez e alguns dos seus adjuntos receberam no hotel em que a seleção está instalada no centro de Budapeste alguns adeptos que seguem a equipa por todo o mundo.

“É uma mudança da nova direção da FPF na relação com adeptos. É uma abertura, um agradecimento e o reconhecimento do que estes adeptos fazem para seguir a seleção por todo o lado. Queremos fazer desta relação uma normalidade”, assumiu.

O Hungria-Portugal está agendado para 20:45 (19:45 de Lisboa), na Puskas Arena, e terá arbitragem do belga Erik Lambrechts.