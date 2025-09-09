Menu
  • Bola Branca 18h15
  • 09 set, 2025
Em Destaque
Hungria 2-3 Portugal

Reação dos jogadores “Passo gigante para o Mundial”

09 set, 2025 - 22:43

Portugal soma duas vitórias em dois jogos de qualificação para a fase final do Mundial 2026.

Os jogadores da seleção portuguesa estão contentes com o resultado conseguido na Hungria até porque permite “dar um passo gigante para a qualificação para o Mundial”.

Bernardo Silva e a vitória difícil

“Foi difícil, gostávamos de o ter tornado mais fácil, mas estamos felizes pelos três pontos. Sabíamos que ia ser complicado, cometemos erros e permitimos transições, era importante controlar o momento de ter a bola. É sempre difícil encontrar o equilíbrio, provavelmente das coisas mais difíceis no futebol, sobretudo contra equipas que defendem com um bloco tão baixo. Acima de tudo, é uma equipa jovem e que ainda está em crescimento, mas o mais importante são os seis pontos e demos um passo gigante para garantirmos a qualificação para o Mundial.”

Ruben Neves a central

“Não foi a primeira vez. Estou mais habituado a jogar a central numa linha de três. Como hoje, apareci muitas vezes numa linha de quatro defesas. Tento ajudar a equipa, seja em que posição for, seja para que posição sou chamado. Felizmente, conseguimos sair daqui com os três pontos que eram mais importantes”.

Trincão e a seleção

“Está ótima, como sempre. Faço aquilo que amo e estou com grandes jogadores. É um orgulho estar aqui e poder ajudar e representar Portugal”.

Portugal derrotou a Hungria por 3-2 na segunda jornada de qualificação para o Mundial 2026.

