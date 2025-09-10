Joga-se no Dragão o Portugal-Arménia, o derradeiro jogo de qualificação para o Mundial 2026

Portugal vai fechar a fase de apuramento para o Mundial2026 no Estádio do Dragão, onde vai receber a Arménia na sexta e última jornada do Grupo F, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

O encontro com a seleção da Arménia está marcado para 16 de novembro, às 19h45, três dias depois de a equipa das ‘quinas’ ter visitado a República da Irlanda, num regresso ao Estádio do Dragão, onde apenas perdeu uma vez, na primeira jornada do Euro2004, frente à Grécia (2-1), somando, desde então, 11 vitórias e três empates.

Portugal arrancou a fase de qualificação com duas vitórias fora de casa, a primeira uma goleada por 5-0 na Arménia, no sábado, antes de vencer na Hungria, por 3-2, na terça-feira.

Em outubro, Portugal faz dois jogos no Estádio José Alvalade, em Lisboa, recebendo em 11 de outubro os irlandeses e a 14 os húngaros.

Com duas jornadas disputadas, Portugal lidera o Grupo F, com seis pontos, mais três do que a Arménia, com a Irlanda e a Hungria a seguirem com apenas um ponto.