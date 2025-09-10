Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Joga-se no Dragão o Portugal-Arménia, o derradeiro jogo de qualificação para o Mundial 2026

10 set, 2025 - 13:33 • Lusa

Com duas jornadas disputadas, Portugal lidera o Grupo F, com seis pontos, mais três do que a Arménia

A+ / A-

Portugal vai fechar a fase de apuramento para o Mundial2026 no Estádio do Dragão, onde vai receber a Arménia na sexta e última jornada do Grupo F, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

O encontro com a seleção da Arménia está marcado para 16 de novembro, às 19h45, três dias depois de a equipa das ‘quinas’ ter visitado a República da Irlanda, num regresso ao Estádio do Dragão, onde apenas perdeu uma vez, na primeira jornada do Euro2004, frente à Grécia (2-1), somando, desde então, 11 vitórias e três empates.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Portugal arrancou a fase de qualificação com duas vitórias fora de casa, a primeira uma goleada por 5-0 na Arménia, no sábado, antes de vencer na Hungria, por 3-2, na terça-feira.

Em outubro, Portugal faz dois jogos no Estádio José Alvalade, em Lisboa, recebendo em 11 de outubro os irlandeses e a 14 os húngaros.

Com duas jornadas disputadas, Portugal lidera o Grupo F, com seis pontos, mais três do que a Arménia, com a Irlanda e a Hungria a seguirem com apenas um ponto.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas