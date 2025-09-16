“Vamos investir no futebol de praia. É um sonho antigo da FPF”, garante Pedro Proença

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, reforçou hoje o “sonho antigo” em dar infraestruturas ao futebol de praia na Cidade do Futebol, ao receber a seleção feminina campeã europeia.

“Vamos investir no futebol de praia. É um eixo absolutamente estratégico no que queremos fazer. É um sonho antigo da FPF e anuncio que, dentro desta Cidade do Futebol, teremos uma infraestrutura para que a prática do futebol de praia possa também acontecer na nossa casa”, afirmou o dirigente, durante o seu discurso.

Pedro Proença lembrou os três títulos internacionais conquistados em sete meses de presidência e avisou os portugueses para se habituarem a “continuar a vencer”, numa receção onde compareceram a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e ainda o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias.

“Engrandece muito o desporto em Portugal, e, em particular, o desporto feminino. Reconheço o papel extraordinário da FPF na valorização do desporto feminino. Ao considerar a importância, a centralidade e a relevância que os portugueses dão ao futebol, a aposta que a FPF faz no desporto feminino tem um efeito multiplicador para as outras modalidades”, frisou a ministra, que agradeceu a vitória “histórica”.



A seleção portuguesa feminina de futebol de praia conquistou no domingo a Liga Europeia de 2025, ao vencer a Espanha no jogo decisivo, por 4-2, em Viareggio, na Itália, somando o primeiro cetro depois das duas finais perdidas, em 2023 e 2024.



“A presença do presidente lá connosco aumentou a responsabilidade, mas ganhar é muito bom. Sempre fui muito exigente como jogador e agora como selecionador continuo a ser. O esforço, o sacrifício e a dedicação é que tornaram isto possível”, disse o ex-internacional português e selecionador desta seleção, Alan Cavalcanti.