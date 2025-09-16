“Vamos investir no futebol de praia. É um sonho antigo da FPF”, garante Pedro Proença

16 set, 2025 - 14:50 • Lusa
O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, reforçou hoje o “sonho antigo” em dar infraestruturas ao futebol de praia na Cidade do Futebol, ao receber a seleção feminina campeã europeia.
“Vamos investir no futebol de praia. É um eixo absolutamente estratégico no que queremos fazer. É um sonho antigo da FPF e anuncio que, dentro desta Cidade do Futebol, teremos uma infraestrutura para que a prática do futebol de praia possa também acontecer na nossa casa”, afirmou o dirigente, durante o seu discurso.
Pedro Proença lembrou os três títulos internacionais conquistados em sete meses de presidência e avisou os portugueses para se habituarem a “continuar a vencer”, numa receção onde compareceram a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e ainda o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias.
“Engrandece muito o desporto em Portugal, e, em particular, o desporto feminino. Reconheço o papel extraordinário da FPF na valorização do desporto feminino. Ao considerar a importância, a centralidade e a relevância que os portugueses dão ao futebol, a aposta que a FPF faz no desporto feminino tem um efeito multiplicador para as outras modalidades”, frisou a ministra, que agradeceu a vitória “histórica”.
A seleção portuguesa feminina de futebol de praia conquistou no domingo a Liga Europeia de 2025, ao vencer a Espanha no jogo decisivo, por 4-2, em Viareggio, na Itália, somando o primeiro cetro depois das duas finais perdidas, em 2023 e 2024.
“A presença do presidente lá connosco aumentou a responsabilidade, mas ganhar é muito bom. Sempre fui muito exigente como jogador e agora como selecionador continuo a ser. O esforço, o sacrifício e a dedicação é que tornaram isto possível”, disse o ex-internacional português e selecionador desta seleção, Alan Cavalcanti.
Futebol de praia feminina
Na primeira fase da competição, Portugal derrotou a Suíça, por 4-3, no desempate por grandes penalidades (após a igualdade 3-3 no fim do tempo regulamentar e do prolongamento), e a Polónia, por 2-1, assegurando a primeira posição no Grupo A, antes de se impor nas meias-finais à Ucrânia, por 3-1, rumo ao encontro decisivo.
“Agradeço a todas as jogadoras que fizeram parte deste processo, não só as que estamos aqui, mas todas as jogadoras de futebol de praia que passaram por aqui. Isso também nos fez crescer, bem como todos os clubes, com todo o esforço que fizeram para termos muito mais. Somos campeãs da Europa e queremos muito mais”, expressou a capitã e eleita melhor guarda-redes da prova, Jamila Marreiros.
Autora de um ‘hat-trick’ na final com a Espanha, assegurando o prémio de melhor marcadora do torneio, Joana Flores é polícia de profissão e ‘abraçou’ o futebol de praia após vários anos a jogar na primeira divisão feminina de futebol, apontando já o foco na revalidação do título em 2026 e elogiando a união e “confiança certa”.
“Só aqui me ‘caiu a ficha’ de que fomos campeãs da Europa. Fizemos um percurso incrível, desde a fase de apuramento até à final. Nós não perdemos nenhum jogo e mostrámos o que é ser Portugal. Fomos unidas do início ao fim, com dificuldades pelo meio, mas sabíamos o que tínhamos de fazer para as ultrapassar. Nós demos tudo, sempre com a confiança certa. O que nos falhou no passado foi, talvez, uma confiança desmedida, mas desta vez fomos com a confiança certa”, acrescentou.
Durante a receção, as campeãs europeias ofereceram uma camisola autografada a Margarida Balseiro Lopes, sob o olhar das seleções masculinas seniores e sub-19 de futsal e os sub-15 de futebol, que estão concentradas na Cidade do Futebol.