Casa de Roberto Martínez assaltada. Ladrões levam 1 milhão de euros em joias e relógios

23 set, 2025 - 21:33 • Redação
A casa do selecionador nacional Roberto Martínez, em Cascais, foi assaltada no sábado, noticiou esta terça-feira a CNN Portugal.
Os ladrões terão levado mais de um milhão de euros em joias e relógios da residência do treinador espanhol - e não 100 mil euros como inicialmente foi avançado.
Pelo menos 12 relógios de elevador valor foram levados pelos ladrões.
A porta da cozinha da habitação terá sido o ponto de entrada dos assaltantes.
Roberto Martínez é selecionador de Portugal desde janeiro 2023 e, recentemente, conquistou a Liga das Nações. Atualmente, o técnico está envolvido no apuramento para o Mundial de 2026.
[notícia atualizada às 01h00 de 24 de setembro]