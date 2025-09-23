Menu
Seleção nacional

Casa de Roberto Martínez assaltada. Ladrões levam 100 mil euros em joias e relógios

23 set, 2025 - 21:33

A porta da cozinha da habitação, em Cascais, terá sido o ponto de entrada dos assaltantes.

A casa do selecionador nacional Roberto Martínez, em Cascais, foi assaltada no sábado, noticiou esta terça-feira a TVI.

Os ladrões terão levado cerca de 100 mil euros em joias e relógios da residência do treinador espanhol.

A porta da cozinha da habitação terá sido o ponto de entrada dos assaltantes.

Roberto Martínez é selecionador de Portugal desde janeiro 2023 e, recentemente, conquistou a Liga das Nações. Atualmente, o técnico está envolvido no apuramento para o Mundial de 2026.

