Martínez: "É importante que seja difícil entrar na convocatória porque os que estão merecem estar"

03 out, 2025 - 13:11
O selecionador Roberto Martínez anunciou esta sexta-feira os 25 jogadores convocados para os encontros com Irlanda e Hungria, nos dias 11 e 14 de outubro em Alvalade, para o apuramento do Mundial 2026.
O espanhol explicou o regresso de Matheus Nunes (que se junta a Nélson Semedo e Rafael Leão), comentou o que vem aí, mas também as hipóteses de novos futebolistas entrarem num leque onde é difícil entrar. Sobre o assalto à sua residência, Martínez garantiu estar tudo bem com família e revelou que o caso está entregue às autoridades.
“É um jogador que já trabalhou connosco, que conhece bem os nossos conceitos. Está num momento de forma muito bom. Tem uma polivalência importante. Temos o Nélson Semedo, Diogo Dalot, que pode cobrir a ala direita e esquerda, mas era importante ter alguém que tenha polivalência para jogar a lateral direito e médio. Matheus Nunes estava num grupo de jogadores que acompanhámos, como Alberto Costa, André Silva, Paulinho, Tiago Santos, Félix Correia, Samu, Fábio Silva…”
“O importante é jogar em Portugal. Utilizar a força dos nossos adeptos porque foi muito, muito importante. Temos a memória do apuramento em Alvalade, adoro jogar lá. Foi o meu primeiro jogo. A decisão é da direção da federação. Alvalade é uma casa muito importante para a seleção.”
“Já falei do formato deste apuramento. Seis jogos, não há margem de erro. Começámos muito bem em setembro. É um período que adoro, setembro, outubro e novembro. Gostamos de ter contacto com os jogadores, precisamos de ter continuidade. Os resultados contra Arménia e Hungria fazem com que o foco seja total para tentar ganhar os dois jogos perante os nossos adeptos.”
“A nota deste estágio é focar na Irlanda e Hungria. Não vou cometer o erro de pensar à frente e ter uma opção para novembro. Importante é preparar o jogo contra a Irlanda, continuar com o que fizemos em setembro. Vi o grupo muito comprometido, foi incrível ver o espírito deste grupo, estamos a acrescentar em todos os estágios. Em junho e setembro vi os maiores exemplos de valores de equipa e resiliência e tudo aquilo que uma equipa precisa para ganhar. O foco é agora. O foco é a Irlanda.”
“Não, não [estou a hipotecar a presença deles no Mundial]. O objetivo era acrescentar ao grupo, fizemos isso. Utilizámos 32 jogadores durante a Liga das Nações. Chamámos 36. Agora temos a oportunidade de continuar com o trabalho de formação, com jogadores como Mateus Fernandes, Martim Fernandes, Rodrigo Mora e Quenda. Não é que estejam de fora, mas eles precisam de responsabilidade e utilizar o palco dos sub-21 para entrar na seleção A. Já aconteceu, com João Neves, Chico Conceição, Renato Veiga, Nuno Tavares e Pedro Neto, vi-os no palco dos sub-21.
Olhando para trás, o estágio de setembro foi um sucesso para o Quenda, Mateus Fernandes e Rodrigo Mora, respondem muito bem à responsabilidade. Estão a mostrar o que podem trazer à seleção, mas estamos a falar de uma questão de números. Temos uma seleção com muita competitividade.”
“Percebo a questão, mas para mim não é uma questão. O mister Mourinho é uma mais-valia para o futebol português. Em três épocas nunca falei de situações internas dos clubes portugueses. Posso falar do mister Mourinho, já nos defrontámos várias vezes, mas agora estamos no mesmo lado da barricada. Ou seja, estamos aqui a trabalhar para o desenvolvimento do futebol português, estamos com o mesmo objetivo.
Para mim, o barulho de fora é para vocês. Para mim, o foco é hoje, o presente. Na seleção jogamos com o presente e passado. Já tivemos 12 vitórias consecutivas na fase de apuramento de Europeu e Mundial, nunca foi feito. Queremos a vitória 13 e a vitória 14. O futuro, já estou no futebol há muitos anos, não é uma questão para mim. Não ajuda os meus jogadores, os adeptos de Portugal. O foco é lutar por vitórias.”
“Havia dois aspetos que precisávamos de melhorar. Nos primeiros 10 jogos de apuramento para o Europeu, percebemos que precisávamos de melhorar a resiliência, de sofrer um golo e continuar com as mesmas ideias, acreditar no mesmo, jogar olhos nos olhos com todas as seleções do mundo. E agora estamos a fazer isso. O outro era ter mais do que 10 jogadores para ganhar o jogo, quero dizer, a competitividade no balneário precisava de melhorar.
No estágio anterior tivemos quatro lesões e ninguém falou nisso. Na qualidade individual temos um dos melhores balneários do futebol mundial, faltava mais o aspecto de criar uma equipa, que tinha resiliência e valores. E ter mais competitividade internamente. Eram dois pontos importantes. Ir à Hungria e sofrer dois golos normalmente não dá para ganhar…”
“Está tudo bem, estamos todos bem. Está tudo nas mãos da polícia. Estamos muito tranquilos. Agradeço as demonstrações de apoio, as mensagens foram muitas.”
“É importante ter mais de 23 jogadores. Todos os jogadores estão medicamente aptos, mas há jogadores com quem temos de trabalhar no aspeto físico.”
“Pode. Gostamos muito do Lelo, mas faz parte desse grupo de jogadores que estamos a acompanhar, como o Nazinho, que são diferentes. O que é importante para nós é trabalhar com o grupo dentro do balneário e acompanhar os jogadores fora do balneário para poder acrescentar tudo o que somos como seleção. Vimos o Ricardo Horta e o Lelo com o Celtic, estão sempre perto da seleção. É importante utilizar o que temos em Portugal, uma quantidade enorme de jogadores importantes.”
“Hipotecar é uma palavra muito forte. É ao contrário. Se olhar para a primeira convocatória, em março de 2023, e a convocatória de agora há muitos jogadores. O que estamos a fazer é um processo muito profissional, de muita responsabilidade, acompanhando todos os jogadores.
A responsabilidade do selecionador é criar uma equipa competitiva e ganhar jogos, e depois abrir a porta e valorizar o talento que temos. Mas estamos a falar de um número de jogadores que é muito bom para uma equipa que está a ganhar e não mostra problemas no relvado. É importante que seja difícil entrar porque os jogadores que estão merecem estar.”
Há. Qual foi o primeiro guarda-redes em março de 2023? Rui Patrício. A questão não é uma boa questão, não são sempre os mesmos. Acompanhamos os guarda-redes, temos muito bons guarda-redes. A situação que temos, com José Sá e Rui Silva e Diogo Costa, é muito boa, a qualidade no estágio foi superlativa durante a Liga das Nações. Estamos num momento de continuidade. Agora o Ricardo Velho tem um bom desafio na Turquia, temos bons guarda-redes jovens com possibilidades na Liga de Portugal. É difícil tirar os que estão dentro. A porta está sempre aberta.”
"Quanto tivemos o estágio de setembro… acredito muito em sinais… o primeiro golo foi marcado no 21, depois na Hungria também sofremos no minuto 21. O Diogo está connosco, está presente e faz parte do que construímos para ganhar a Liga das Nações. O sonho dele era ganhar o Mundial, estamos com a responsabilidade de lutar e dar tudo pelo sonho dele, que é o nosso sonho.”