Martínez: "É importante que seja difícil entrar na convocatória porque os que estão merecem estar"

O selecionador Roberto Martínez anunciou esta sexta-feira os 25 jogadores convocados para os encontros com Irlanda e Hungria, nos dias 11 e 14 de outubro em Alvalade, para o apuramento do Mundial 2026.

O espanhol explicou o regresso de Matheus Nunes (que se junta a Nélson Semedo e Rafael Leão), comentou o que vem aí, mas também as hipóteses de novos futebolistas entrarem num leque onde é difícil entrar. Sobre o assalto à sua residência, Martínez garantiu estar tudo bem com família e revelou que o caso está entregue às autoridades.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Regresso de Matheus Nunes

“É um jogador que já trabalhou connosco, que conhece bem os nossos conceitos. Está num momento de forma muito bom. Tem uma polivalência importante. Temos o Nélson Semedo, Diogo Dalot, que pode cobrir a ala direita e esquerda, mas era importante ter alguém que tenha polivalência para jogar a lateral direito e médio. Matheus Nunes estava num grupo de jogadores que acompanhámos, como Alberto Costa, André Silva, Paulinho, Tiago Santos, Félix Correia, Samu, Fábio Silva…”

Dois jogos em Alvalade

“O importante é jogar em Portugal. Utilizar a força dos nossos adeptos porque foi muito, muito importante. Temos a memória do apuramento em Alvalade, adoro jogar lá. Foi o meu primeiro jogo. A decisão é da direção da federação. Alvalade é uma casa muito importante para a seleção.”

Qualificação à vista

“Já falei do formato deste apuramento. Seis jogos, não há margem de erro. Começámos muito bem em setembro. É um período que adoro, setembro, outubro e novembro. Gostamos de ter contacto com os jogadores, precisamos de ter continuidade. Os resultados contra Arménia e Hungria fazem com que o foco seja total para tentar ganhar os dois jogos perante os nossos adeptos.”

Vai utilizar jogadores menos utilizados nos últimos dois jogos?

“A nota deste estágio é focar na Irlanda e Hungria. Não vou cometer o erro de pensar à frente e ter uma opção para novembro. Importante é preparar o jogo contra a Irlanda, continuar com o que fizemos em setembro. Vi o grupo muito comprometido, foi incrível ver o espírito deste grupo, estamos a acrescentar em todos os estágios. Em junho e setembro vi os maiores exemplos de valores de equipa e resiliência e tudo aquilo que uma equipa precisa para ganhar. O foco é agora. O foco é a Irlanda.”

Quenda e Mora de fora

“Não, não [estou a hipotecar a presença deles no Mundial]. O objetivo era acrescentar ao grupo, fizemos isso. Utilizámos 32 jogadores durante a Liga das Nações. Chamámos 36. Agora temos a oportunidade de continuar com o trabalho de formação, com jogadores como Mateus Fernandes, Martim Fernandes, Rodrigo Mora e Quenda. Não é que estejam de fora, mas eles precisam de responsabilidade e utilizar o palco dos sub-21 para entrar na seleção A. Já aconteceu, com João Neves, Chico Conceição, Renato Veiga, Nuno Tavares e Pedro Neto, vi-os no palco dos sub-21.

Olhando para trás, o estágio de setembro foi um sucesso para o Quenda, Mateus Fernandes e Rodrigo Mora, respondem muito bem à responsabilidade. Estão a mostrar o que podem trazer à seleção, mas estamos a falar de uma questão de números. Temos uma seleção com muita competitividade.”

Espera ter a vida resolvida antes do Mundial? Mourinho no Benfica…

“Percebo a questão, mas para mim não é uma questão. O mister Mourinho é uma mais-valia para o futebol português. Em três épocas nunca falei de situações internas dos clubes portugueses. Posso falar do mister Mourinho, já nos defrontámos várias vezes, mas agora estamos no mesmo lado da barricada. Ou seja, estamos aqui a trabalhar para o desenvolvimento do futebol português, estamos com o mesmo objetivo.

Para mim, o barulho de fora é para vocês. Para mim, o foco é hoje, o presente. Na seleção jogamos com o presente e passado. Já tivemos 12 vitórias consecutivas na fase de apuramento de Europeu e Mundial, nunca foi feito. Queremos a vitória 13 e a vitória 14. O futuro, já estou no futebol há muitos anos, não é uma questão para mim. Não ajuda os meus jogadores, os adeptos de Portugal. O foco é lutar por vitórias.”