Matheus Nunes regressa aos convocados da seleção nacional

Matheus Nunes, médio do Manchester City, é a grande novidade da convocatória da seleção nacional para mais dois jogos de apuramento para o Mundial 2026.

O médio de 27 anos tem sido titular nos "citizens" neste início de temporada, muitas vezes como lateral direito, o que lhe vale o regresso às opções de Roberto Martínez.

Nunes soma 16 internacionalizações depois de ter optado por jogar pela seleção portuguesa e não brasileira. Não faz qualquer jogo pela seleção desde a fase final do Campeonato da Europa, no verão de 2024.

"O Matheus Nunes já trabalhou connosco, conhece bem os nossos conceitos, está num momento de forma muito bom e tem uma polivalência interessante. Temos três laterais e era importante ter alguém que pudesse jogar a lateral e no meio", justificou o selecionador.

Nelson Semedo, do Fenerbahçe, é o substituto de João Cancelo na lista, que é o único que sai da última convocatória por lesão. Nuno Tavares tinha sido chamado para render o lesionado Diogo Dalot já com o estágio em andamento, mas fica também de fora.

Martínez alargou a convocatória de 23 para 25 jogadores e houve ainda espaço para o regresso de Rafael Leão, que tinha falhado o estágio de setembro por lesão.



O selecionador nacional voltou a mencionar o nome de vários jogadores que estão num leque mais alargado de opções, como Alberto Costa, Paulinho, André Silva, Tiago Santos, Félix Correia, Samu, Fábio Silva, Quenda e Rodrigo Mora.

Questionado sobre se pondera dar espaço a esses jogadores em novembro, caso Portugal confirme o apuramento já nos próximos dois jogos, Martínez preferiu não se comprometer: "A nota deste estágio é de foco na Irlanda e na Hungria, não vou cometer o erro de pensar à frente e em opções para novembro. É continuar o que fizemos em setembro."

Portugal fará dois jogos em Alvalade: recebe a República da Irlanda no sábado, dia 11, e depois a Hungria na terça-feira. A seleção nacional lidera o grupo F de apuramento para o Mundial com seis pontos somados.



Os convocados de Roberto Martínez

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)

Defesas: Diogo Dalot ( Manchester United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Nuno Mendes (PSG), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting CP), António Silva (SL Benfica); Renato Veiga (Villarreal);

Médios: João Palhinha (Tottenham Hotspurs), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Manchester Coty), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City);

Avançados: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Rafael Leão (AC Millão) Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).