FPF com lucro de 3,3 milhões de euros e "recorde de receitas"

07 out, 2025 - 18:32 • Lusa

Federação anuncia receitas superiores 131 milhões de euros na época passada. Contas foram aprovadas por unanimidade.

A+ / A-

A direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aprovou, esta terça-feira, por unanimidade o relatório de atividades e contas referente à época 2024/25, com um resultado operacional positivo superior a 3,3 milhões de euros.

"Em cima da mesa está a aprovação de um resultado operacional positivo de 3,397 milhões de euros, assente em receitas superiores a 131 milhões de euros, um recorde de rendimentos na história da FPF", refere em comunicado.

O organismo, liderado por Pedro Proença, salienta que as contas, divididas entre a gestão anterior e a atual, vão ser apresentadas para votação em assembleia geral no dia 25 de outubro.

A direção aprovou ainda a "afetação de 3,2 milhões de euros deste resultado operacional positivo ao reforço do fundo "Unir o Futebol", destinado ao futebol não profissional".

Foi também aprovado, por unanimidade, um voto de louvor à Seleção portuguesa de sub-19 de futsal pela conquista do Campeonato da Europa, depois de um triunfo na final frente à Espanha, por 3-2, após prolongamento.

