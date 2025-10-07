Palhinha: "O espírito e a união na seleção estão acima do que aconteceu no passado"

Há mais união na seleção portuguesa e isso "pode ter faltado em alguns momentos" no passado. É a opinião do médio João Palhinha, em conferência de imprensa no primeiro dia de treinos da seleção nacional no estágio em que Portugal pode confirmar apuramento para o Mundial 2026.

Com dois jogos em Alvalade, frente à República da Irlanda no sábado e Hungria na terça-feira seguinte, a seleção apura-se se conseguir vencer ambas as partidas.

Palhinha assume que a conquista da Liga das Nações dá motivação, mas o que mudou é o ambiente no grupo.

"Não só por termos conquistado a Liga das Nações, como também por termos vindo a conquistar vitórias atrás de vitórias, isso é algo que traz muita confiança. Estamos a atravessar uma fase na seleção em que olhamos para o lado e sentimos a confiança no colega que está ao nosso lado, sentimos a qualidade. Sntimos também que o espírito e a união estão acima do que aconteceu no passado. Talvez fosse isso que faltasse em alguns momentos. Noto uma seleção muito unida e com muita fome de títulos", disse.

O médio do Tottenham espera que o apuramento fique fechado o mais cedo possível: "A equipa está motivada para garantir a qualificação assim que possível. É o nosso objetivo. Vamos ter dois jogos em nossa casa, o que é muito especial para todos. Queremos a qualificação o mais depressa possível. Se pudermos garantir já a qualificação e festejar todos juntos esse objetivo, acho que é cenário ideal para este estágio."

Palhinha jogou pouco em 2024/25 pelo Bayern de Munique e perdeu também protagonismo na seleção nacional. De volta à titularidade no Tottenham, espreita também um lugar no onze da seleção.

"Talvez tivesse um bocado a ver com a situação que vivi no Bayern, não há que estar com rodeios. O nosso momento na seleção, normalmente, vive muito do que vivemos nos clubes, a verdade é essa. A época passada não foi uma época fácil para mim, especialmente quando tive a lesão e parei mais tempo do que o que estava à espera. Agora também estou a atravessar uma fase muito feliz da minha vida, novo clube, novo projeto. O futebol, e a vida em geral, é muito momentâneo. Resta-me aproveitar e tentar usufruir das oportunidades", explica.

O médio disputa um lugar com jogadores como Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves e Ruben Neves, todos com perfis diferentes no entendimento de Palhinha.

" Uma coisa boa que temos no meio-campo é que todos os jogadores têm caraterísticas muito diferentes. Eu, o Vitinha, o João Neves, o Bruno e o Bernardo. Cada um de nós pode acrescentar coisas muito diferentes e isso ajuda muito à competitividade na seleção, é uma mais-valia para o treinador poder contar com isso. Sou o mesmo João de 2021, com a mesma fome de ajudar a seleção o máximo possível. Esse compromisso sempre esteve presente", termina.