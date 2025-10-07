Ronaldo: "Se pudesse, jogava só pela seleção, não jogava por mais nenhum clube"

O avançado Cristiano Ronaldo afirma que, se pudesse, jogaria apenas pela seleção nacional e não voltaria a jogar por clubes.

O capitão da seleção recebeu o prémio prestígio na gala da Federação Portuguesa de Futebol e assumiu que, inicialmente "ficou um pouco nervoso" por achar que poderia ser "um prémio de final de carreira."

"Não vejo este troféu como um fim de uma carreira mas sim o continuar, por tudo o que eu fiz, por toda a minha carreira. Tenho 22 anos de seleção, acho que isso fala por si mesmo, a paixão que eu tenho de vestir a camisola, de ganhar troféus, de jogar pela seleção. Até digo muitas vezes que se pudesse, jogava futebol só pela seleção, não jogava por mais nenhum clube porque é o culminar e o auge de um jogador de futebol, é por isso que continuo aqui", disse.

Aos 40 anos, Ronaldo continua a ser titular na seleção nacional, equipa pela qual já marcou um recorde de 141 golos em 223 internacionalizações.

"Vejo aqui tantos ex-jogadores que foram colegas meus. Vejo aqui o Rui, o Pepe, o Jorge Andrade, o Beto, o Quaresma. Sei que já devem estar fartos de ainda me ver aqui, mas acho que ainda continuo a aportar muita coisa à seleção e ao futebol. Quero continuar a jogar por alguns anos, não muitos, tenho de ser sincero", diz.

O Mundial 2026 poderá ser o último da carreira de Cristiano Ronaldo e o avançado reconhece o sonho de conquistar a prova: "É um privilégio estar convosco, o nosso objetivo é vencer já os dois próximos jogos e estar no Mundial. O Mundial logo se verá. Temos de pensar única e exclusivamente no presente, mas com o pensamento lá à frente. Seria um sonho. Mas passo a passo."