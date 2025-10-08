Renato Veiga: "Fico sempre nervoso antes de cada convocatória. Nada é garantido"

08 out, 2025 - 15:43 • Lusa
O defesa Renato Veiga afirmou esta quarta-feira que a Irlanda, próximo adversário de Portugal na qualificação para o Mundial2026 de futebol, é uma “seleção forte”, apesar da derrota na Arménia, e mostrou-se satisfeito com a época no Villarreal.
“Esperamos um jogo complicado. Nós vencemos na Arménia (5-0), mas o resultado foi talvez enganador. É um campo muito difícil. Sabemos que a Irlanda é uma seleção forte. Estamos prontos. É focar no trabalho e o resultado será a consequência desse trabalho”, afirmou Renato Veiga em conferência de imprensa, minutos antes de mais um treino da seleção nacional na Cidade do Futebol, em Oeiras.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
No Grupo F, a Irlanda soma apenas um ponto e, na segunda jornada do agrupamento, sofreu um desaire surpreendente em Erevan perante a Arménia (2-1).
O defesa central confessou que está a ter um bom arranque de temporada no Villarreal, mas afastou qualquer pressão sobre o selecionador Roberto Martínez para ser titular nos próximos jogos de Portugal.
“O momento nos clubes ajuda sempre e estou sempre preparado para quando for chamado. Mas, eu penso muito a curto prazo e naquilo que posso controlar. Todos temos sonhos e objetivos e darei sempre tudo pelo clube e seleção. Acredito muito no trabalho”, referiu o jogador de 22 anos.
Depois do Euro2024, Veiga fez a sua estreia na seleção nacional, tem sido presença habitual nas convocatórias de Martínez e até conquistou uma Liga das Nações, mas mesmo assim o central descartou que tenha um lugar garantido na equipa.
Regulamento da FIFA "não é claro e detalhado" sobr(...)
“Fico sempre nervoso antes de cada convocatória. Nada é garantido. É preciso trabalhar todos os dias para voltar a ser chamado”, disse o defesa cinco vezes internacional por Portugal.
Apesar de ter atuado no passado como médio defensivo e até lateral esquerdo, Renato Veiga passou definitivamente a defesa central, numa carreira ainda curta, mas que já engloba passagens por quatro dos principais campeonatos europeus (Alemanha, Inglaterra, Itália e agora Espanha) e também a Suíça.
“Estou habituado a andar de um sítio para o outro. O meu pai foi jogador. Ajuda muito ter vivido isso desde miúdo”, concluiu.
Portugal recebe a República da Irlanda, no sábado, e a Hungria, três dias depois, no dia 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, e que têm inicio agendado para as 19h45.
No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2).
A seleção lusa lidera o agrupamento com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.
Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).
O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.