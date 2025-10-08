Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Seleção

Renato Veiga: "Fico sempre nervoso antes de cada convocatória. Nada é garantido"

08 out, 2025 - 15:43 • Lusa

Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas.

A+ / A-

O defesa Renato Veiga afirmou esta quarta-feira que a Irlanda, próximo adversário de Portugal na qualificação para o Mundial2026 de futebol, é uma “seleção forte”, apesar da derrota na Arménia, e mostrou-se satisfeito com a época no Villarreal.

“Esperamos um jogo complicado. Nós vencemos na Arménia (5-0), mas o resultado foi talvez enganador. É um campo muito difícil. Sabemos que a Irlanda é uma seleção forte. Estamos prontos. É focar no trabalho e o resultado será a consequência desse trabalho”, afirmou Renato Veiga em conferência de imprensa, minutos antes de mais um treino da seleção nacional na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

No Grupo F, a Irlanda soma apenas um ponto e, na segunda jornada do agrupamento, sofreu um desaire surpreendente em Erevan perante a Arménia (2-1).

O defesa central confessou que está a ter um bom arranque de temporada no Villarreal, mas afastou qualquer pressão sobre o selecionador Roberto Martínez para ser titular nos próximos jogos de Portugal.

“O momento nos clubes ajuda sempre e estou sempre preparado para quando for chamado. Mas, eu penso muito a curto prazo e naquilo que posso controlar. Todos temos sonhos e objetivos e darei sempre tudo pelo clube e seleção. Acredito muito no trabalho”, referiu o jogador de 22 anos.

Depois do Euro2024, Veiga fez a sua estreia na seleção nacional, tem sido presença habitual nas convocatórias de Martínez e até conquistou uma Liga das Nações, mas mesmo assim o central descartou que tenha um lugar garantido na equipa.

UEFA permite Villarreal-Barcelona nos Estados Unidos, mas "é contra jogos de campeonato no estrangeiro"

UEFA permite Villarreal-Barcelona nos Estados Unidos, mas "é contra jogos de campeonato no estrangeiro"

Regulamento da FIFA "não é claro e detalhado" sobr(...)

“Fico sempre nervoso antes de cada convocatória. Nada é garantido. É preciso trabalhar todos os dias para voltar a ser chamado”, disse o defesa cinco vezes internacional por Portugal.

Apesar de ter atuado no passado como médio defensivo e até lateral esquerdo, Renato Veiga passou definitivamente a defesa central, numa carreira ainda curta, mas que já engloba passagens por quatro dos principais campeonatos europeus (Alemanha, Inglaterra, Itália e agora Espanha) e também a Suíça.

“Estou habituado a andar de um sítio para o outro. O meu pai foi jogador. Ajuda muito ter vivido isso desde miúdo”, concluiu.

Portugal recebe a República da Irlanda, no sábado, e a Hungria, três dias depois, no dia 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, e que têm inicio agendado para as 19h45.

No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2).

A seleção lusa lidera o agrupamento com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.

Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026