Renato Veiga: "Fico sempre nervoso antes de cada convocatória. Nada é garantido"

O defesa Renato Veiga afirmou esta quarta-feira que a Irlanda, próximo adversário de Portugal na qualificação para o Mundial2026 de futebol, é uma “seleção forte”, apesar da derrota na Arménia, e mostrou-se satisfeito com a época no Villarreal.

“Esperamos um jogo complicado. Nós vencemos na Arménia (5-0), mas o resultado foi talvez enganador. É um campo muito difícil. Sabemos que a Irlanda é uma seleção forte. Estamos prontos. É focar no trabalho e o resultado será a consequência desse trabalho”, afirmou Renato Veiga em conferência de imprensa, minutos antes de mais um treino da seleção nacional na Cidade do Futebol, em Oeiras.

No Grupo F, a Irlanda soma apenas um ponto e, na segunda jornada do agrupamento, sofreu um desaire surpreendente em Erevan perante a Arménia (2-1).

O defesa central confessou que está a ter um bom arranque de temporada no Villarreal, mas afastou qualquer pressão sobre o selecionador Roberto Martínez para ser titular nos próximos jogos de Portugal.

“O momento nos clubes ajuda sempre e estou sempre preparado para quando for chamado. Mas, eu penso muito a curto prazo e naquilo que posso controlar. Todos temos sonhos e objetivos e darei sempre tudo pelo clube e seleção. Acredito muito no trabalho”, referiu o jogador de 22 anos.

Depois do Euro2024, Veiga fez a sua estreia na seleção nacional, tem sido presença habitual nas convocatórias de Martínez e até conquistou uma Liga das Nações, mas mesmo assim o central descartou que tenha um lugar garantido na equipa.