  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
Roberto Martínez: "Todas as seleções que já venceram um Mundial têm vantagem psicológica"

08 out, 2025 - 19:26 • Eduardo Soares da Silva

Selecionador nacional considera que conquista da Liga das Nações ajuda o grupo a competir de igual para igual com as seleções mais históricas.

Para o selecionador Roberto Martínez, as seleções que já venceram o Campeonato do Mundo no passado têm uma vantagem psicológica em relação a Portugal.

Em entrevista à Sport TV, o técnico espanhol acredita que a conquista da Liga das Nações "ajudou muito".

"É um aspeto psicológico muito importante jogar olhos nos olhos contra seleções como Alemanha ou Espanha e sermos nós mesmos. Depois, há muitas seleções candidatas a ganhar o Mundial porque já o fizeram no passado. Todas as que já venceram um Mundial têm vantagem psicológica e é isso que temos de trabalhar para, passo a passo, chegarmos ao mesmo nível de confiança. Seleções como a França, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Brasil, Itália ou Argentina são muito fortes nos torneios", avalia.

Ainda assim, Martínez não quer pensar já no Mundial do próximo verão e quer "voltar ao foco da Irlanda", o próximo adversário no sábado.

"Portugal somos nós e precisamos de humildade e trabalho para darmos o melhor de nós", afirmou.

Roberto Martínez acredita que nos dois anos e meio em que está no cargo, a seleção "é um espaço onde o ambiente de jogar e vestir a camisola é muito positivo, com atitude e comportamento incrível dos jogadores."

"Agora temos muitos jogadores que trazem algo de diferente à seleção. Eu falo sempre do jeito competitivo do futebolista português, que gosta da informação tática, mas que é também muito competitivo. Faz parte do que o jogador português é", conclui.

Portugal pode confirmar já o apuramento para o Mundial 2026 se vencer a República da Irlanda no sábado e a Hungria na próxima terça-feira.

