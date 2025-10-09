Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 09 out, 2025
Portugal-República da Irlanda vai ser apitado por um eslovaco

09 out, 2025 - 15:05 • Lusa

A seleção portuguesa lidera o Grupo F com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um.

O árbitro eslovaco Ivan Kruzliak vai arbitrar no sábado a receção de Portugal à República da Irlanda, da terceira jornada do Grupo F de qualificação para o Mundial2026 de futebol, anunciou a UEFA esta quinta-feira.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Kruzliak, de 41 anos, vai ter como assistentes os compatriotas Branislav Hancko e Jan Pozor, enquanto o neerlandês Clay Ruperti será o videoárbitro.

Esta será a primeira vez que Kruzliak vai arbitrar a seleção AA de Portugal e não dirige nenhum jogo de equipas lusas desde 2023/24, quando esteve no empate caseiro do Sporting com o Young Boys (1-1), no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, e na vitória do Benfica em casa do Rangers (1-0), nos ‘oitavos’ da mesma prova.

Portugal recebe a República da Irlanda, no sábado, e a Hungria, três dias depois, no dia 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, e que têm início agendado para as 19h45.

No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria, por 3-2.

A seleção lusa lidera o Grupo F com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.

Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.

