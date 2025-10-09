Trincão e o ambiente na seleção. "Cada vez mais sabemos conviver com jogadores de equipas rivais"

Francisco Trincão acredita que o ambiente na seleção nacional é cada vez melhor. Numa altura de tensão entre os grandes do futebol português, o avançado que diz "cada vez sabemos conviver com jogadores de equipas rivais."

Em conferência de imprensa, o avançado do Sporting fez ainda a antevisão ao que espera da República da Irlanda no próximo sábado e abordou o contrato de Roberto Martínez.

Portugal recebe a República da Irlanda no sábado, em Alvalade, às 19h45. Se vencer esse jogo e contra a Hungria na terça-feira, confirma já o apuramento para o Campeonato do Mundo.

Falta-lhe afirmar na seleção? "Acima de tudo, tenho de estar contente pelos minutos que tenho e é continuar a trabalhar para ganhar mais minutos, porque sou mais um num grande grupo."

Demasiados minutos: "Sinto-me sempre preparado. Hoje em dia tenho de me focar mais no extra futebol. Acho que estamos sempre cada vez mais preparados para aguentar esse tipo de jogos e de minutos."

Bisou no último jogo em Alvalade com a Dinamarca: "Vai ser um jogo difícil, sabemos que a Irlanda é uma equipa que joga muito com o coração, que é muito intensa, mas ainda temos mais alguns treinos para prepararmos da melhor forma esse jogo. Claro que sendo em Alvalade ou em qualquer estádio em Portugal, temos o apoio dos adeptos e temos de levar isso para o nosso lado."

Roberto Martínez em fim de contrato mexe com o grupo? "Eu acho que não me cabe a mim falar sobre isso. Acho que é um papel da comunicação social não dar tanto ênfase ao tema, mas da minha parte, acho que o mister trouxe muita energia para o grupo, e falo por mim, foi ele que me voltou a convocar parra a seleção, portanto, confia bastante em todos os jogadores e nós estamos confiantes com o mister."

União do grupo: "Acho que tem muito a ver com o grupo, que é muito forte, muito unido. Cada vez mais sabemos conviver com jogadores de equipas rivais e uns com os outros. E acho que ganhar ajuda, mas acho que vem mesmo do grupo e do que é vivido no dia a dia."

Quenda nos sub-21: "Acho que cada um tem de seguir o seu caminho. O Quenda está a fazer o dele, e muito bem, o mister também já disse que o espaço dos sub-21 serve para os jogadores crescerem e acredito que no seu tempo, o Quenda terá a sua oportunidade e estará preparado."