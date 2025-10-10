Adrien Silva, campeão da Europa em 2016, termina a carreira

Adrien Silva, um dos portugueses que em 2016 se sagraram campeões da Europa, anunciou, esta sexta-feira, a decisão de terminar a carreira.

Em publicação nas redes sociais, com a legenda "Obrigado, futebol", o agora ex-médio internacional português, de 36 anos, partilha imagens em que assume que "é tempo de seguir em frente, com o coração tranquilo e o orgulho de quem deu tudo ao jogo que ama".

"Hoje, olho para o caminho percorrido e percebo que é tempo de fechar um ciclo que me deu tudo: o futebol. Foram mais de 450 jogos, milhares de treinos, viagens, vitórias e derrotas que moldaram o homem e jogador que sou. (...) Aprendi em cada experiência, cresci com cada mudança e sinto-me um verdadeiro privilegiado por ter partilhado o balneário e defrontado alguns dos melhores jogadores do mundo. O futebol deu-me tudo, e por isso serei sempre grato", escreve Adrien.

Foram 454 jogos, 57 golos e 36 assistências que o ex-médio somou pelos vários clubes que representou: Sporting — "a minha casa, o lugar onde me formei como jogador e como homem", enaltece —, Al-Wahda, Académica, Sampdoria, Mónaco, Leicester City, Rio Ave e Maccabi Haifa.

Adrien Silva averbou ainda 26 internacionalizações por Portugal, "o culminar [de um] sonho de menino". Representar a seleção "era mais do que jogar, era carregar o orgulho e a esperança de um país inteiro".

Conquistou o Euro 2016 por Portugal, feito que ainda o "faz sorrir" quando se recorda, além de três Taças de Portugal — uma pela Académica — e três Supertaças, pelo Sporting, mais um campeonato israelita.