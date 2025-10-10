Bruno Fernandes: "Podem meter-me a lateral, extremo, guarda-redes. Darei o meu melhor"

Bruno Fernandes garante que não importa onde Roberto Martínez e Ruben Amorim o ponham a jogar, porque ele quer é ajudar a equipa ganhar, seja com a seleção nacional ou com o Manchester United.

"Gosto de jogar futebol, independentemente da posição. Podem meter-me a lateral, extremo, guarda-redes, eu vou dar o meu melhor. Toda a gente tem as suas posições favoritas, mas onde há um plantel recheado, tens de te adaptar. (...) O mais importante para mim é ganhar e ter resultados positivos", sublinha, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.



Portugal joga com a Irlanda no sábado, às 19h45, no Estádio de Alvalade. Relato e acompanhamento na app da Renascença e em rr.pt.



Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Arábia Saudita: "É um cenário impossível de imaginar, porque não é nada que se tenha falado comigo. Não faço a mínima ideia se há verdade nisso. Gosto de aproveitar o hoje e neste momento o mais importante é representar a seleção. Nem sei se vou jogar amanhã, quanto mais se vou jogar no Manchester United daqui a um ano. Isso não me preocupa. Sou feliz onde estou, caso contrário não teria ficado."

Irlanda: "Sabemos dos perigos que nos podem causar, são uma seleção muito intensa, muito forte nas segundas bolas, que joga muito direto. As bolas paradas também são dos pontos mais fortes. Sabendo disto, queremos ficar com bola, fazer os passes nos momentos certos, porque eles são muito organizados a nível defensivo, com um poderio físico muito grande. Temos de trabalhar da melhor forma para encontrar o caminho para o golo."

Pressão maior após conquista da Liga das Nações? "Não, a seleção joga sempre para ganhar. Desde que cá cheguei que o objetivo é ganhar em todos os jogos. Ganhei a primeira Liga das Nações com outro treinador [Fernando Santos] e acho que nunca nos passou pela cabeça algo que não fosse ganhar. Temos outras seleções muito fortes com que iremos jogar, o Mundial é um grande sonho para nós e para todos os portugueses. É um sonho meu desde pequeno e está sempre lá para tentar alcançar. Não existe pressão maior agora, porque representar Portugal não é pressão nenhuma, é um privilégio. E com isso vem uma grande responsabilidade."

Guarda-redes defendeu um penálti de Bruno Fernandes: "Todos os dias são bons dias para acertar contas. Foi mais forte do que eu nesse momento, esteve ele muito bem e eu muito mal, mas não mexe com a minha cabeça. O meu objetivo não é marcar, mas sim vencer. O grupo é maior que a individualidade. Ganhar e estar próximo do Mundial é muito mais importante que ajustar contas com o guarda-redes da Irlanda."

Seleção ajuda a esquecer ambiente tenso no Manchester United? "São coisas diferentes. Estar na seleção é estar em casa, com o nosso povo, é falar português, é comer comida portuguesa, o sol também ajuda muito. Mas sinto-me muito bem em Manchester, adoro a pressão que lá tenho. Tenho de me dar por feliz, porque significa que o objetivo é maior do que aquele que temos alcançado."

União: "Não existem indiscutíveis nesta seleção. Há jogadores que jogam mais do que outros, mas todos nos sentimos indiscutíveis, o que é muito importante porque faz com que todos sejamos competitivos. A união deste grupo é muito saudável, dentro e fora de campo, com todo o tempo que passamos juntos. Tentamos fazer coisas que ajudem a que o grupo cresça. Numa das reuniões, o mister disse-nos, o importante é que vocês saiam daqui a sentir que acrescentaram algo positivo ao grupo."

Dois penáltis falhados esta época, o que se passa? "Os dois que falhei não é a minha técnica habitual. É algo que tenho de estudar melhor. Normalmente gosto de estudar os guarda-redes, mesmo antes do jogo, para me ajudar. São momentos que dependem de mim e, infelizmente, esta época tive momentos em que não estive no meu melhor. Mas sempre que for escolhido, enfrentarei sempre com a convicção de que sou capaz, porque significa que por trás está um treinador que confia em mim. Trabalharei para ser melhor, não quero falhar nenhum."

Presidente da UEFA diz que Nuno Mendes é o melhor jogador do mundo: "Já conheço o Nuno há muitos anos, sempre foi um miúdo envergonhado, mas extrovertido ao mesmo tempo. Está nas bocas do mundo pelas melhores razões, pela qualidade dele. É um dos melhores do mundo, não interessa se é o melhor. Por mim, era sempre um português. E o facto de os jogadores do PSG estarem entre os melhores é um orgulho e sinal de que eles têm dignificado o nosso país ao mais alto nível."

Bom ambiente é o mais importante para ganhar o Mundial? "Tendo um ambiente sano e positivo, é sempre melhor. Agora, se só isso chega para ganhar, não. Acredito que muitas seleções tenham bom ambiente mas não ganharam títulos. Há que juntar um bocadinho de tudo. O mais importante é meter o ego de lado. Aqui todos jogamos em grandes clubes, todos ou quase todos somos titulares, a azia existe quando não se joga, mas antes do jogo tem de desaparecer. Aqui o ambiente é muito bom e a qualidade é muito grande. Há que juntar isso tudo para ter bons resultados."

Joga em meio-campo a dois Manchester United: "Gosto de jogar futebol, independentemente da posição. Podem meter-me a lateral, extremo, guarda-redes, eu vou dar o meu melhor. Toda a gente tem as suas posições favoritas, mas onde há um plantel recheado, tens de te adaptar. Já no Sporting, com o mister Jorge Jesus, eu jogava ao lado do William Carvalho ou do Rodrigo Battaglia. Quando vês o jogo de frente, o risco é menor. Quando jogo a 10 o objetivo é criar jogadas, finalizar. Tudo muda em função da equipa em que jogas e dos jogadores que tens contigo, e eu adapto-me. O mais importante para mim é ganhar e ter resultados positivos. Quero jogar o melhor possível, mas se tiver de ser menos influente no jogo coletivo, mas sair melhor o coletivo com os resultados, é muito importante para mim."

Objetivo é ganhar o Mundial 2026? "O nosso primeiro sonho e objetivo é ganhar amanhã. O segundo é estar no Mundial. O terceiro é ganhar o Mundial. Nenhuma seleção vai para lá sem querer ganhar. Todas as equipas jogam para ganhar. E num torneio tão curto, mesmo com poucas vitórias podes conseguir chegar a uma final. Eu sonhei com isto desde pequenino e não era eu que estava no papel de jogador, eram outros. Vou continuar a sonhar até que o sonho seja cumprido, seja agora ou mais tarde."