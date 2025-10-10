Irlanda ambiciona "jogo quase perfeito" para "roubar um ponto ou até ganhar” a Portugal

O selecionador da Irlanda afirmou, esta sexta-feira, que só com um jogo “quase perfeito” a sua equipa pode fugir à derrota frente a Portugal, uma das “melhores seleções do mundo”, em encontro de apuramento para o Mundial 2026.

“Sabemos que precisamos de fazer um jogo quase perfeito para tirar algo desta partida. E se conseguirmos, temos a hipótese de roubar um ponto ou até mesmo ganhar o jogo”, afirmou o islandês Heimir Hallgrímsson.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, na conferência de imprensa de antevisão do duelo da terceira jornada do Grupo F, o treinador de 58 anos explicou que o primeiro objetivo passar manter a baliza a zero o mais tempo possível, de forma a “enervar” a seleção portuguesa.

“Isso vai sempre facilitar. Com o passar do tempo, os jogadores vão ganhando confiança e começam a acreditar ainda mais que é possível sair de Lisboa com uma bom resultado. Vamos tentar”, referiu.

Para Hallgrímsson, o duelo com Portugal ganha ainda mais importância depois do surpreendente desaire na Arménia (2-1), jogo que levantou muitas criticas ao treinador islandês na Irlanda, com algumas vozes pedindo mesmo a sua demissão.

“Vamos jogar contra uma das melhores equipas do mundo e corrigir o que correu mal na Arménia. Vai ser uma teste muito importante para nós e para sabermos em que nível é que estamos”, frisou.

Hallgrímsson sabe o que é surpreender a seleção portuguesa, já que no Euro 2016, no comando da Islândia, alcançou um empate (1-1) no jogo de estreia de ambas as seleções na prova que decorreu em França.