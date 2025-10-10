Martínez desvaloriza tensão entre grandes. "Rivalidade em Portugal é boa, todos tentam melhorar"

Roberto Martínez não faz soar sirenes perante o bate-bocas entre os presidentes dos três grandes. Para o selecionador nacional, a rivalidade no futebol português "é boa" e ajuda a seleção nacional a ser mais forte.

"O futebol de clubes é uma coisa e, depois, todos juntos, somos a seleção. Amanhã vamos ver uma festa em Alvalade e o ambiente na seleção é positivo e saudável, remam todos para o mesmo lado. A rivalidade em Portugal é boa e faz com que todos estejam sempre a tentar melhorar. Não é um como contrário do outro; as duas histórias ajudam", afirma, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

Portugal joga com a Irlanda no sábado, às 19h45, no Estádio de Alvalade. Relato e acompanhamento na app da Renascença e em rr.pt.



Conseguir já apuramento: "O que é importante é ter o melhor desempenho possível contra a Irlanda e ir passo a passo. A fase de apuramento é esquisita, são seis jogos, não há margem de erro. A nossa preparação foi muito boa e o foco é a Irlanda. Não podemos subestimá-los. Podem ser perigosos."

Ambiente conturbado entre os grandes: "Em Portugal temos uma rivalidade muito forte, mas para o selecionador o que é importante é a formação de jogadores, que é exemplar na Europa. Os aspetos em que vemos talento português com possibilidade para chegar aos melhores balneários. É isso que é importante para o selecionador. O foco do balneário, que está a trabalhar muito bem, é o jogo de amanhã. Queremos ter o melhor desempenho, utilizando a força dos nossos adeptos para tentar ganhar o jogo."



Outra vez o ambiente conturbado entre os grandes: "Já tivemos jogos da seleção quando havia eleições para presidente de um clube, já tivemos jogos da seleção quando havia novo treinador de um dos grandes. O futebol de clubes é uma coisa e, depois, todos juntos, somos a seleção. Amanhã vamos ver uma festa em Alvalade e o ambiente na seleção é positivo e saudável, remam todos para o mesmo lado. A rivalidade em Portugal é boa e faz com que todos estejam sempre a tentar melhorar. Não é um como contrário do outro; as duas histórias ajudam."



Dispensa de João Neves: "A nossa relação com o PSG é perfeita. Tudo aquilo que foi dito fora não é certo. A comunicação é boa. Tínhamos a possibilidade de que o João estivesse no último jogo. É importante continuar com a nossa metodologia e os nossos jogadores, para preparar o futuro da seleção. Não chamamos jogadores que não estão aptos. Não há confusão, o que há é uma situação em que não temos o João Cancelo e o João Neves, que foram tão importantes em setembro, e agora temos a oportunidade de mostrar o mesmo nível com jogadores diferentes. Temos uma polivalência que é muito importante para criar um grupo muito forte."

Estágio mais longo que o habitual: "É importante, porque o estágio de setembro foi igual mas perdemos dois dias para apanhar um avião. É importante para focar e experimentar o que queremos fazer no relvado. Noutros estágios, os jogadores precisam de apanhar ideias com vídeo. Tivemos aspetos mais individualizados, os jogadores da Arábia Saudita tiveram jogo há dez dias. Foi um estágio mais individualizado e, depois, estar na relva muito mais tempo do que normalmente estamos."



Francisco Trincão: "O Trincão é um jogador especial. É um jogador criativo, virtuoso, que em pouco espaço consegue mostrar a sua qualidade técnica. Tem uma grande capacidade no último terço. O Trincão é um jogador muito importante para nós. Foi titular nas meias-finais da Liga das Nações, foi determinante nos quartos de final. Valorizamos muito os jogadores que ajudam a seleção quando estão no relvado. Isso é um jogador importante."

João Palhinha: "Não posso falar do onze inicial. Temos mais um treino e tudo acontece depois. Todos, todos os jogadores da convocatória são importantes. É um processo contínuo. O João Palhinha em momentos difíceis com o seu clube era importante connosco, com mais ou menos minutos, pela sua presença, o seu perfil. É um jogador diferente, não há outro João Palhinha no espaço da seleção. Agora está a jogar muito, a marcar golos, a ser importante, a confiança é alta, o momento é bom. Mas para nós nada muda. É um jogador importante e está preparado para ajudar a seleção. No último estágio, de 20 jogadores, só não jogou o Renato Veiga, porque não tinha minutos no clube e faltava ritmo. O futebol moderno é um jogador estar preparado para ajudar."

