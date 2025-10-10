Sub-21: Portugal bate Bulgária por 3-0 e lidera qualificação para o Euro 2027

10 out, 2025 - 21:50 • Diogo Camilo
A seleção portuguesa de sub-21 venceu esta sexta-feira a Bulgária por 3-0 na qualificação para o Euro 2027.
Em Portimão, a equipa treinada por Luís Freire caminhou para a vitória apenas na segunda parte, com um golo de Rodrigo Mora aos 58 minutos.
Uma expulsão do avançado Georgi Lazarov, por acumulação de amarelos aos 64 minutos, ajudou os sub-21 a ganharem tranquilidade e dois minutos depois surgiu o 2-0, por Tiago Parente, que já tinha assistido Mora para o primeiro golo.
Aos 79 minutos, Gustavo Varela fez o 3-0 final, a passe de Carlos Forbs.
A seleção de sub-21 surge assim invencível neste arraque da qualificação para o Euro 2027, depois de vitórias frente a Azerbaijão e Escócia em setembro.
O próximo jogo será na terça-feira, dia 14 de outubro, em Gibraltar.