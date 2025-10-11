Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

João Félix e Nuno Tavares não defrontam Irlanda

11 out, 2025 - 16:29

Partida marcada para as 19h45 deste sábado, em Alvalade.

A+ / A-

O selecionador Roberto Martinez já decidiu quais os dois jogadores a ficar de fora da partida contra a Irlanda: João Félix e Nuno Tavares.

Nuno Tavares foi o último a chegar ao grupo, tento substituído o lesionado João Neves, e João Félix estava em dúvida depois de já não ter treinado na sexta-feira.

A partida de Alvalade é a terceira jornada da fase de qualificação para o mundial de futebol do próximo ano.

O jogo entre Portugal e a República da Irlanda está agendado para este sábado, pelas 19h45.

A equipa das quinas lidera o Grupo F, com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.

Na próxima terça-feira, novamente no Estádio Alvalade, a seleção vai defrontar a Hungria.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)