João Félix e Nuno Tavares não defrontam Irlanda

O selecionador Roberto Martinez já decidiu quais os dois jogadores a ficar de fora da partida contra a Irlanda: João Félix e Nuno Tavares.

Nuno Tavares foi o último a chegar ao grupo, tento substituído o lesionado João Neves, e João Félix estava em dúvida depois de já não ter treinado na sexta-feira.

A partida de Alvalade é a terceira jornada da fase de qualificação para o mundial de futebol do próximo ano.

O jogo entre Portugal e a República da Irlanda está agendado para este sábado, pelas 19h45.

A equipa das quinas lidera o Grupo F, com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.

Na próxima terça-feira, novamente no Estádio Alvalade, a seleção vai defrontar a Hungria.