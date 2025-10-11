Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Portugal 1-0 Irlanda

Marcelo. “Jogo muito complicado”

11 out, 2025 - 23:04

“Comentador” Marcelo analisou o Portugal 1–0 Irlanda.

A+ / A-

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ficou feliz com a vitória sobre a Irlanda, mas confirma o nervosismo durante a partida de Alvalade.

“Grande emoção. Foi um jogo muito complicado diante de um adversário que tinha uma verdadeira muralha em frente à sua baliza. O lema foi resistir, resistir, resistir. O guarda-redes deles estava num dia feliz e Portugal teve algum azar. O próprio Cristiano, com aquele penálti, com uma defesa que não se vê há muito tempo. Isso acabou por aumentar a tensão e o nervosismo”, disse no final do jogo.

O chefe de Estado acrescentou: “Aquela cabeça de Ruben Neves, inspirado em Diogo Jota, foi fantástico. O público puxou pela equipa e foi muito bom para todos. Até para o dia de amanhã para todos irem votar”.

Portugal venceu a Irlanda, por 1-0, com golo de Ruben Neves, aos 90+1, e soma agora três vitórias em três jogos de qualificação para o Mundial 2026.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)