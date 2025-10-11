Marcelo. “Jogo muito complicado”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ficou feliz com a vitória sobre a Irlanda, mas confirma o nervosismo durante a partida de Alvalade.

“Grande emoção. Foi um jogo muito complicado diante de um adversário que tinha uma verdadeira muralha em frente à sua baliza. O lema foi resistir, resistir, resistir. O guarda-redes deles estava num dia feliz e Portugal teve algum azar. O próprio Cristiano, com aquele penálti, com uma defesa que não se vê há muito tempo. Isso acabou por aumentar a tensão e o nervosismo”, disse no final do jogo.

O chefe de Estado acrescentou: “Aquela cabeça de Ruben Neves, inspirado em Diogo Jota, foi fantástico. O público puxou pela equipa e foi muito bom para todos. Até para o dia de amanhã para todos irem votar”.

Portugal venceu a Irlanda, por 1-0, com golo de Ruben Neves, aos 90+1, e soma agora três vitórias em três jogos de qualificação para o Mundial 2026.