Martinez. “Vitória muito trabalhada, mas merecida”

O selecionador Roberto Martinez considera que foi justa a vitória sobre a Irlanda, mas lamenta que o golo não tenha chegado mais cedo.

A partida

"Foi o jogo que esperávamos. A Irlanda era melhor do que vimos no estágio de setembro. Estava ferida depois do jogo da Arménia e esperávamos uma reação e esta agressividade. Trabalhou muito bem. Mas para nós foi importante não ficarmos ansiosos, não perder concentração e abrir contra-ataque e dar uma bola parada. Tivemos 9 cantos, contra 0 da Irlanda. Não tiveram um remate à baliza. Em geral, o aspeto sem bola foi muito bom. Faltou marcar o golo mais cedo, mas gostei muito da resiliência, dos valores da equipa, não perdemos o controlo. Foi uma vitória muito trabalhada, mas merecida".

Custou

"Acho que a ideia era continuar com o que podíamos utilizar, jogadores por dentro, o Bruno e o Bernardo, ter largura e a chegada do Nuno Mendes e do Pedro Neto. Na segunda parte ajudou ter o Pedro Neto no lado esquerdo, porque a Irlanda tinha uma estrutura assimétrica. Acontece. Não foi uma estratégia de cruzar, era também evitar o contra-ataque e ter equilíbrio defensivo bem feito. Faltou mais rapidez com bola, utilizar a largura do campo para encontrar espaço entrelinhas. A Irlanda fechou-se muito, com onze no último terço. Já fizemos melhor, mas acontecem jogos sem o último passe ou decisão, faltou encontrar o golo mais cedo. Em geral a equipa nunca perdeu o controlo, muito coração e cabeça. Os adeptos ajudaram a equipa para ganhar os 3 pontos"

Quem veio do banco acrescentou

"Isso é importante. Acho que já falei disso no Europeu. Não conseguíamos terminar o jogo mais fortes e isso mudou durante a Liga das Nações. Na meia-final com a Alemanha é momento em que a equipa acaba bem e com inteligência. Os jogadores entram com ideias claras e isso faz a equipa ser consistente.

Golo de Rúben Neves com a 21

"A força do Diogo está connosco e é sempre uma inspiração e uma oportunidade de continuar com o seu sonho, que é o nosso"