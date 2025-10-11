Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Mundial 2026

Ruben Neves marca “à Diogo Jota” e dá vitória contra Irlanda

11 out, 2025 - 21:55

Veja o golo nos descontos que deixa Portugal cada vez mais perto do Mundial 2026.

A seleção portuguesa derrotou a Irlanda, por 1-0, na terceira jornada da fase de qualificação para o Mundial 2026.

O único golo da partida foi apontado por Ruben Neves, ao minuto 91, de cabeça, num tento semelhante aos que Diogo Jota marcava habitualmente.

Portugal dominou a partida, teve muitos remates e algumas oportunidades, mas sem grande criatividade e velocidade.

A Irlanda só quis defender e esteve segura nesse momento até aos descontos.

Destaque para Cristiano Ronaldo, que desperdiçou uma grande penalidade, num lance que deixa muitas dúvidas. Não parece haver mão.

Após três jornadas, Portugal soma nove pontos e lidera o grupo. Na próxima terça-feira, a equipa das quinas vai defrontar a Hungria.

Veja o golo ao minuto 90+1:

