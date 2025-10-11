Menu
Portugal 1-0 Irlanda

Ruben Neves. “Primeiro golo pela seleção e com este número”

11 out, 2025 - 22:47

A seleção de Portugal soma três vitórias em três jogos da fase de qualificação para o Mundial 2026.

A+ / A-

O médio Ruben Neves marcou o golo da vitória de Portugal sobre a Irlanda, o primeiro tento com a camisola da seleção. Pela forma como surgiu fez lembrar o amigo Diogo Jota.

Primeiro golo “à Diogo Jota”

"O meu primeiro golo pela seleção e com este número não podia ser de melhor forma. Era a vontade e a paixão dele de estar aqui connosco. Eu disse que cada um de nós ia dar um bocadinho do que era o Diogo e hoje foi um jogo desses”.

Jogo muito difícil

Um jogo muito difícil, sem espaços, contra uma equipa a defender muito baixo. Tinha de ser assim. Quando jogamos contra uma equipa que coloca o avançado à entrada da área é muito difícil. Na segunda parte estivemos melhor, com um pouco mais de paciência com bola, e merecemos esta vitória. O Diogo [Costa] não fez uma defesa. Um jogo de sentido único e três pontos muito importantes."

Fechar apuramento no próximo jogo?

"Pensamos jogo a jogo. Sabemos que no próximo jogo podemos fechar as contas para o Mundial, com o apoio espetacular dos nossos adeptos, e vamos fazer tudo para o conseguir".

Saiba Mais
