Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Rafael Leão dispensado da seleção nacional

12 out, 2025 - 21:26 • Inês Braga Sampaio

Avançado do AC Milan dispensado "após ponderação da condição física". Não vai defrontar a Hungria, na terça-feira.

A+ / A-

Rafael Leão foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional, anuncia este domingo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em comunicado no site oficial, a FPF explica que a decisão surgiu de Roberto Martínez, "após ponderação da condição física do jogador", que foi suplente utilizado na vitória (1-0) sobre a Irlanda, no sábado.

Rafael Leão regressa ao AC Milan, ao passo que os restantes convocados vão continuar a preparar o jogo com a Hungria, a contar para a próxima jornada da fase de qualificação para o Mundial 2026.

A seleção volta a treinar na segunda-feira, às 17h00, uma hora depois da conferência de imprensa com o selecionador e um jogador.

Portugal defronta a Hungria na terça-feira, às 19h45, no Estádio de Alvalade. Relato e acompanhamento na app da Renascença e em rr.pt.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)