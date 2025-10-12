Rafael Leão dispensado da seleção nacional

12 out, 2025 - 21:26 • Inês Braga Sampaio
Rafael Leão foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional, anuncia este domingo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
Em comunicado no site oficial, a FPF explica que a decisão surgiu de Roberto Martínez, "após ponderação da condição física do jogador", que foi suplente utilizado na vitória (1-0) sobre a Irlanda, no sábado.
Rafael Leão regressa ao AC Milan, ao passo que os restantes convocados vão continuar a preparar o jogo com a Hungria, a contar para a próxima jornada da fase de qualificação para o Mundial 2026.
A seleção volta a treinar na segunda-feira, às 17h00, uma hora depois da conferência de imprensa com o selecionador e um jogador.
Portugal defronta a Hungria na terça-feira, às 19h45, no Estádio de Alvalade. Relato e acompanhamento na app da Renascença e em rr.pt.