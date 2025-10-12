Menu
  Bola Branca 18h14
  10 out, 2025
Rafael Leão e Gonçalo Inácio não treinaram este domingo

12 out, 2025 - 20:35

Portugal vai defrontar a Hungria na próxima terça-feira, mais uma partida de qualificação para o Mundial 2026.

Os jogadores Rafael Leão e Gonçalo Inácio não estiveram no treino da Seleção deste domingo.

Já João Félix, que tem falhado os últimos treinos – e a partida contra a Irlanda - retomou o trabalho individual.

Por sua vez, os jogadores mais utilizados contra a Irlanda realizaram trabalho de recuperação no ginásio.

A Seleção volta a treinar esta segunda-feira, às 17h00. Roberto Martinez e um jogador vão falar em conferência de imprensa a partir das 16h00.

A equipa das quinas vai defrontar a Hungria, na próxima terça-feira, a partir das 19h45, na quarta jornada de qualificação para o Mundial 2026.

Portugal soma nove pontos depois de três vitórias em três jogos.

