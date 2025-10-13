Menu
  • Bola Branca 12h50
  • 13 out, 2025
Gonçalo Inácio dispensado da seleção. Não há substituto

13 out, 2025 - 10:40 • Eduardo Soares da Silva

Central é dispensado por lesão, tal como aconteceu com Rafael Leão. Portugal recebe a Hungria na terça-feira e, em caso de vitória, confirma apuramento para o Mundial 2026.

O defesa Gonçalo Inácio foi dispensado, esta segunda-feira, da seleção nacional devido a lesão, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol em comunicado.

O central do Sporting foi substituído ao intervalo do jogo de sábado com a República da Irlanda. De acordo com a nota, o "jogador foi dado como inapto para o jogo frente à Hungria pela Direção de Saúde e Performance da FPF."

Tal como aconteceu na altura da dispensa de Rafael Leão, Roberto Martínez não convocou um substituto na véspera do jogo com a Hungria.

Assim sendo, o grupo da seleção fica limitado a três centrais de raiz: Rúben Dias, António Silva e Renato Veiga, sendo que, no passado, o selecionador já usou Rúben Neves nessa posição.

Portugal joga, terça-feira, às 19h45, no Estádio José Alvalade, frente à Hungria, a quarta jornada do Grupo F de qualificação para o Mundial do Canadá, EUA e México. Em caso de vitória, a seleção confirma o apuramento para o torneio.

