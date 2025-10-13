Menu
  Bola Branca 18h16
  13 out, 2025
Hungria precisa de "coração, coragem e caráter" para vencer Portugal de top-5 mundial

13 out, 2025 - 22:13 • Lusa

"Portugal está num nível completamente diferente do nosso, temos de estar cientes de que estão entre as cinco melhores seleções do mundo”, salienta o selecionador Marco Rossi.

O selecionador da Hungria, Marco Rossi, coloca Portugal entre as cinco melhores seleções do mundo e pediu “coração, coragem e caráter” na quarta ronda do Grupo F de qualificação para o Mundial 2026.

“Gostaria que todos os jogadores entrem com coração, coragem e caráter. Para os futebolistas, o principal inimigo é ter medo do adversário e das circunstâncias. Eu espero que não seja o caso. Sabemos bem o que vamos enfrentar e, perante este adversário, precisamos de seguir o plano tático à risca durante os 90 minutos. Nós sabemos que Portugal está num nível completamente diferente do nosso, temos de estar cientes de que estão entre as cinco melhores seleções do mundo”, frisou.

Em conferência de imprensa de antevisão ao embate entre Portugal e Hungria, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o italiano considerou que a equipa das ‘quinas’ apenas marcou na reta final do jogo frente à República da Irlanda por “puro azar”.

“Dominaram durante 90 minutos, fizeram 30 remates e só marcaram em cima da hora por puro azar. Portugal será uma equipa dominante contra nós. Nós seremos obrigados a defender e teremos de defender com caráter. Em casa fizemos uma boa exibição e estivemos quase a ‘roubar’ a vitória a Portugal. Temos de reproduzir essa exibição, esperando cometer menos erros e ter um bocado de sorte. Contra Portugal, se não se tem um bocado de sorte, é difícil”, expressou o selecionador.

Depois da vitória por 2-0 na receção à Arménia, Marco Rossi sublinhou que “em equipa que ganha, não se mexe”, mas apenas constatou que poderá ser uma das opções, realçando não querer defender num bloco tão baixo como os irlandeses.

“Contra a Arménia, tivemos mais de 60% de posse de bola e conseguimos criar muito mais oportunidades do que eles. Contra Portugal, parece-me que será mais o contrário. Teremos de defender, mas não queremos defender muito atrás, como aconteceu com a República da Irlanda. Não vieram aqui para defender com linhas tão recuadas, talvez fosse estratégia deles, mas não me pareceu. A estratégia será tentar defender mais alto no campo e ter oportunidades para criar perigo”, vincou.

O Portugal-Hungria está agendado para as 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

