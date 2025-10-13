Luís Freire: "Não vamos jogar contra o sintético, mas contra Gibraltar"

Luís Freire, selecionador de Portugal de futebol sub-21, garantiu esta segunda-feira não estar preocupado por o jogo de terça-feira com Gibraltar se disputar em piso sintético, realçando o valor do adversário.

"Não vamos jogar contra o sintético, mas contra Gibraltar, que teve uma prestação positiva com a Chéquia e só perdeu o jogo no fim. Temos de entrar logo com o pé no acelerador, na perspetiva de um jogo ofensivo e agressivo, queremos marcar golos e criar oportunidades", disse o técnico, à margem do treino da equipa nacional no Europa Pont Stadium.

O técnico espera um bom jogo dos portugueses no último terço do campo, porque Gibraltar "é uma equipa que poderá vir em bloco baixo e isso pode causar mais problemas do que o próprio sintético".

"Temos de ser dinâmicos na procura de desequilibrar esse bloco baixo, criar oportunidades, ter a atitude que temos tido. Se estamos a fazer as coisas bem não há motivo para parar de fazê-las bem. Há que reforçar os bons comportamentos e estar com a postura certa, com a alegria de jogar. Quem quer ganhar, qualquer campo é bom para isso", acrescentou Luís Freire, que assume que deverá fazer mudanças na equipa face ao último jogo.

Luís Freire considerou normal que assim suceda: "Temos alterado sempre alguma coisa, provavelmente amanhã [terça-feira] também. Vamos fazer algumas alterações, no intuito da equipa ser muito competitiva e agressiva. Ter uma identidade bem vincada. É importante quem trabalha bem ter as suas oportunidades. Todos têm de fazer parte disto e mostrar que estão prontos para vencer por Portugal".

Portugal defronta Gibraltar na quarta jornada do grupo B de qualificação para o Europeu 2027 do escalão. Os lusos levam três vitórias em três jogos, com dez golos marcados e nenhum sofrido