Martínez pede respeito. "Se ganhamos 5-0 é porque o rival é fraco, se não é porque não jogamos bem"

Roberto Martínez revolta-se contra as críticas considera que é preciso "desfrutar mais" da seleção nacional e analisar os aspetos mais objetivos.

"Falar que ganhar 5-0 é porque o adversário é fraco e não ganhar 5-0 é porque não jogamos bem... É um discurso que não é certo", sentencia o selecionador nacional, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

Para Martínez, que "gostaria que as críticas fossem mais informadas", "os jogadores merecem mais respeito pelo que estão a fazer": "Temos uma seleção que joga futebol muito e bem. Temos jogadores com um compromisso incrível. Vamos desfrutar disso."

Declarações na antevisão do Portugal-Hungria, marcado para as 19h45 de terça-feira, em Alvalade. Vencer garante o apuramento para o Mundial 2026. Jogo com relato e acompanhamento no site da Renascença.

Nervos num jogo que pode garantir o apuramento: "O aspeto emocional é importante em todos os jogos mas acho que o grupo está calmo muito focado a trabalhar muito bem e percebe a força que nós temos quando jogamos em casa. O jogo contra a Irlanda há uma energia no ambiente que o jogador fica com muita vontade de voltar lá. Oportunidade. Tentar ganhar um jogo e apurar para o Mundial frente aos nossos adeptos, que ajudam muito no aspeto emocional."

O que há a melhorar face ao jogo com a Irlanda: "Há um aspeto de avaliar o desempenho, primeiro no global. O nosso desempenho sem bola foi exemplar. A Irlanda utiliza bola longa parada, contra-ataques, etc, e o que fizemos sem bola deixou a Irlanda sem remates enquadrados, cantos e lançamentos laterais. Faltou marcar cedo. A bola bate no poste e entra ou bate e sai. A equipa atacou, claro que queremos melhorar sempre, queremos melhorar e todos os jogos. O que não podemos perder, que é mais importante que melhorar, é o que fizemos sem bola. Demonstrámos a resiliência para fazer o que acreditamos. O golo da vitória não é de sorte nem de azar. É um golo merecido. Chegou ao minuto 91, ainda tínhamos mais seis minutos para continuar a atacar. Podemos melhorar aspetos de fluidez, de ocupar melhorar os espaços com bola. A Hungria está muito bem organizada e bem preparada para montar o contra-ataque. Queremos continuar o que fizemos bem sem bola e trabalhar o que temos a melhorar."

Mais um golo "saído" da Arábia Saudita: "O golo é a consequência do bom jogo. Não diria que o golo é a consequência de um jogador individual. Mas mostra que onde os nossos jogadores jogam não é importante para ajudar a seleção. O importante é a atitude, o compromisso e tentar executar aquilo que todos os jogadores precisam de fazer para ajudar a equipa. É importante que temos muitos marcadores diferentes, que chegamos e criamos muitas oportunidades. Não há relação entre o golo e onde a pessoa joga."

Dificuldades de Portugal para marcar: "A nossa média de golos é uma das maiores entre todas as seleções do mundo. Marcamos quase três golos por jogo. Precisamos de valorizar o que fazemos com bola ao detalhe, muito mais objetivamente: número de chegadas ao último terço, 'expected goals', aspetos mais claros que mostram o que somos, que somos uma equipa de ataque, que chega muito ao último terço. Não é um problema de marcar golos. A Hungria jogou com a Alemanha e os Países Baixos em casa e, em 180 minutos, não sofreu golos de bola corrida. Nós marcámos dois, mais um de grande penalidade. Se falamos de avaliar jogos, precisamos de avaliá-los bem e objetivamente. Não é o mesmo marcar de bola parada que marcar de bola corrida. A equipa chega ao último terço e cria oportunidades ao nível das melhores seleções do mundo. Já mostrámos que jogamos olhos nos olhos contra todas as seleções do mundo. A equipa ataca, ataca bem. Quando há um bloco, tudo depende de quando consegues mudar o primeiro golo, porque muda todo o jogo. Contra a Arménia ganhámos 5-0 e era um rival muito fraco. Porquê valorizar um 5-0 de Portugal quando é a Arménia? A Arménia ganha à Irlanda. E depois quando nós ganhamos à Irlanda nos descontos, é porque não conseguimos marcar golos. Precisamos de desfrutar. Temos uma seleção que joga futebol muito e bem. Temos jogadores com um compromisso incrível. Vamos desfrutar disso. Falar que ganhar 5-0 é porque o adversário é fraco e não ganhar 5-0 é porque não jogamos bem... É um discurso que não é certo."

Roberto Martínez é um homem de sorte? "A minha responsabilidade é trabalhar, criar um ambiente competitivo. Equipa de ataque, tentamos ganhar todos os jogos, seja onde seja. E é aqui que ganhas a sorte. Pode ser questão de sorte, mas o que aconchega a seleção é o trabalho e o compromisso dos jogadores. Precisamos de mudar e falar mais do que os jogadores estão a fazer bem, do que a sorte do selecionador."

Críticas às exibições: "Gostaria que as críticas fossem informadas. Mas agora o foco é desfrutar mais da seleção, não procurar o que não fazemos bem. Não somos perfeitos, mas os jogadores merecem mais respeito pelo que estão a fazer. Todas as pessoas têm uma opinião e a seleção é de todos, faz parte. Não vejo problema nisso."

Selecionador de Espanha diz que Pedri é o melhor médio do mundo: "O mister Luis de la Fuente diz que os seus jogadores são os melhores, isso está certo. Para mim o Vitinha é o melhor médio do mundo. O João Neves, de diferente perfil, dos melhores do mundo. Mas entre as nossas opiniões está o aspeto objetivo. Pela estatística, o melhor médio da Liga dos Campeões foi o Vitinha. Pela época que fez, foi o melhor médio da Liga dos Campeões, que é a maior liga dos clubes. Temos de respeitar as opiniões, e são dois médios top, mas temos de respeitar o que é objetivo e o Vitinha foi o melhor médio da Champions na temporada passada."

Cuidados com Dominik Szoboszlai: "É um jogador que não é só a capacidade técnica nas bolas paradas, ele dá muito à Hungria, também na bola corrida. É um jogador com muita liberdade e que consegue espaço. Não tem o mesmo papel no Liverpool, tem mais a liberdade na seleção. Trabalhámos isso. A bola parada da Hungria é um aspeto chave."

Falta falar na renovação de contrato? "O foco para o selecionador é passo a passo, é tentar ter um bom desempenho e tentar apurar o mais rapidamente possível. O resto não cabe ao selecionador falar."

Possíveis mexidas no onze: "O importante é ter uma equipa com energia e clareza tática durante mais de 90 minutos. Não é só o onze inicial, é o onze que termina. É importante que todos os jogadores estejam preparados para um jogo exigente. A Hungria consegue abrir o campo rapidamente. O João Félix vai treinar esta tarde, temos todos os jogadores prontos. Tivemos de dispensar o Rafael Leão e o Gonçalo Inácio, mas como costumamos mudar de um jogo para o outro, faz parte do trabalho habitual."

Rúben Dias jogou com Rúben Neves, um médio, ao lado em Budapeste: "Temos de trabalhar o aspeto da polivalência dos jogadores. Adoramos que os jogadores não tenham posições fixas. O Ruben Neves já jogou a central. Não é a posição, é o perfil dentro da posição. O jogo em Budapeste, em que estamos 70 minutos no campo do adversário, faz mais sentido ter um médio a fazer de central que um central a fazer de médio. Temos o Matheus Nunes, João Neves, que conseguem ser médio e lateral-direito. A função é sempre ter uma boa linha defensiva, bem alinhada, defender bem, ter uma boa reação à perda, agressiva. Não é a posição que cada jogador ocupa, é o comportamento dele nessa posição."