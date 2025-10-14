Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 14 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Seleção

Sub-21: Portugal goleia em Gibraltar por 11-0 rumo ao Euro 2027

14 out, 2025 - 19:51 • Diogo Camilo

Depois de três golos na primeira parte, seleção marcou oito na segunda e lidera o grupo de qualificação para o europeu.

A+ / A-

Quatro jogos, quatro vitórias para Luís Freire ao comando da seleção sub-21. Desta vez, a vítima foi Gibraltar, com a maior vitória desta qualificação: 11-0.

No estádio Europa, Portugal abriu a goleada aos 8 minutos por Diogo Travassos, com Gustavo Varela a marcar aos 11 minutos. Antes do intervalo, Rodrigo Mora aumentou a vantagem para 3-0.

Na segunda parte, a seleção de sub-21 marcou mais oito golos: por Martim Fernandes, aos 51 e 56 minutos, por Gabriel Brás, aos 57 minutos, por Gustavo Varela aos 67 minutos, por Chermiti aos 70 minutos, por Diogo Travassos aos 83 minutos, por Gustavo Sá aos 90 minutos e já no final, por Quenda.

Com a vitória, Portugal tem agora 12 pontos em quatro jogos no Grupo B da qualificação para o Euro 2027, à frente da República Checa, Bulgária, Escócia, Azerbaijão e de Gibraltar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 14 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)