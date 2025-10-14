Sub-21: Portugal goleia em Gibraltar por 11-0 rumo ao Euro 2027

Quatro jogos, quatro vitórias para Luís Freire ao comando da seleção sub-21. Desta vez, a vítima foi Gibraltar, com a maior vitória desta qualificação: 11-0.

No estádio Europa, Portugal abriu a goleada aos 8 minutos por Diogo Travassos, com Gustavo Varela a marcar aos 11 minutos. Antes do intervalo, Rodrigo Mora aumentou a vantagem para 3-0.

Na segunda parte, a seleção de sub-21 marcou mais oito golos: por Martim Fernandes, aos 51 e 56 minutos, por Gabriel Brás, aos 57 minutos, por Gustavo Varela aos 67 minutos, por Chermiti aos 70 minutos, por Diogo Travassos aos 83 minutos, por Gustavo Sá aos 90 minutos e já no final, por Quenda.

Com a vitória, Portugal tem agora 12 pontos em quatro jogos no Grupo B da qualificação para o Euro 2027, à frente da República Checa, Bulgária, Escócia, Azerbaijão e de Gibraltar.