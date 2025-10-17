Menu
  • 17 out, 2025
Portugal continua em 5.º do ranking masculino. Alemanha regressa ao top-10 e Argentina sobe

17 out, 2025 - 13:27 • Lusa

A seleção portuguesa continua na perseguição a Inglaterra, quarto classificado e primeiro apurado europeu para o próximo Campeonato de Mundo.

A seleção portuguesa de futebol manteve o quinto lugar do ranking da FIFA, hoje divulgado, que continua a ter a Espanha na liderança, à frente da campeã mundial Argentina, que subiu ao segundo lugar.

O triunfo caseiro com a Irlanda (1-0) e empate em Alvalade com a Hungria (2-2), ambos em jogos de qualificação o Mundial2026, deram pontos negativo a Portugal (-1.55), mesmo assim suficiente para a equipas das 'quinas' continuar no quinto posto, que tinha conquistado no último ranking de setembro.

Portugal continua na perseguição a Inglaterra, quarto classificado e primeiro apurado europeu para o próximo Campeonato de Mundo, e tem agora no sexto posto a ameaça dos Países Baixos, que subiu um posto, fazendo cair o Brasil para sétimo.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A Espanha continua na frente, agora com a Argentina em segundo e a França, que perdeu um lugar, em terceiro.

Já Alemanha está de regresso ao 'top 10', no 10.º lugar, com a Croácia a cair para 11.º.

Dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), Cabo Verde, que garantiu o primeiro Mundial da sua história, continua o mais bem classificado, embora tenha perdido uma posição, estando agora em 71.º.

Entre os treinadores português, Omã de Carlos Queiroz é o mais bem colocado (79.º), seguindo da Guiné-Conacri de Paulo Duarte (80.º), do Kuwait de Hélio Sousa (135.º) e de Timor-Leste de Zé Pedro (197.º).

Ranking da FIFA (17 de outubro):

1. (1) Espanha, 1880,76 pontos.
2. (3) Argentina, 1872,43.
3. (2) França, 1862,71.
4. (4) Inglaterra, 1823,3.
5. (5) PORTUGAL, 1778.
6. (7) Países Baixos, 1759,96.
7. (6) Brasil, 1758,85.
8. (8) Bélgica, 1740,01.
9. (10) Itália, 1717,15.
10. (12) Alemanha, 1713,3.
(...)
71. (70) Cabo Verde, 1364,26.
89. (89) Angola, 1267,45.
101. (97) Moçambique, 1227,53.
132. (130) Guiné-Bissau, 1108,09.
192. (191) Macau, 865,29.
191. (195) São Tomé e Príncipe, 871,63.
197. (194) Timor-Leste, 840,27.

