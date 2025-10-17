Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Futebol feminino

Quatro novidades nas escolhas de Francisco Neto

17 out, 2025 - 19:40

Equipa das quinas vai defrontar duas vezes os Estados Unidos.

A seleção feminina de futebol tem quatro novidades nos convocados para as duas partidas particulares nos Estados Unidos.

Alice Marques, Érica Cancelinha, Carolina Santiago e Maísa Correia são chamadas por Francisco Neto pela primeira vez.

Os jogos estão marcados para 23 e 26 de outubro.

Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo Corunha), Patrícia Morais (Sp. Braga) e Sierra Cota-Yarde (AFC Toronto)

Defesas: Alice Marques (Sevilha), Bárbara Lopes (Torreense), Beatriz Fonseca (Sporting), Carole Costa (Benfica), Carolina Correia (Torreense), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Benfica), Érica Cancelinha (Sporting) e Lúcia Alves (Benfica)

Médios: Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Faria (Al Nassr), Dolores Silva (Levante), Fátima Pinto (Estrasburgo), Kika Nazareth (Barcelona), Maria Alagoa (Sp. Braga) e Tatiana Pinto (Juventus)

Avançadas: Carolina Santiago (Sporting), Diana Silva (Benfica), Jéssica Silva (Al Hilal), Maísa Correia (Sporting) e Stephanie Ribeiro (Pumas).

