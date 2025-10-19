Guarda-redes sub-19 troca Portugal pelo Brasil

A guarda-redes Thais Lima, internacional sub-19 por Portugal, vai passar a representar o Brasil.

A jogadora do Benfica confirma a decisão “difícil” em mensagem deixada nas redes sociais.

“Despeço-me de um ciclo que não foi fácil de encerrar, onde levo tudo o que vivi e aprendi. Obrigada por tudo seleção portuguesa”, escreveu.

“Esta foi, sem dúvida, uma das decisões mais difíceis da minha vida. Durante meses que questiono o que fazer e o que será melhor para mim, mas, às vezes, o futebol, tanto como a vida, têm outros planos para nós. Cresci com Portugal, vivi momentos incríveis que me ajudaram a formar quem eu sou hoje, dentro e fora do campo. As amizades que construí e que me ajudaram nos momentos mais difíceis, o apoio dos staffs e das equipas técnicas e, acima de tudo, a Portugal que me fez muito feliz e me deu um orgulho enorme de vestir a sua camisola”.

A guardiã, de 17 anos, está há seis épocas no Benfica e tem sempre sido chamada pela seleção. Conta com 39 jogos pela equipa das quinas.