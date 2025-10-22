Francisco Neto. “Fizemos de tudo para que a Thaís ficasse connosco”

22 out, 2025 - 18:01
O selecionador nacional feminino, Francisco Neto, garante que tudo foi feito para que Thaís Lima, guarda-redes de 17 anos, continuasse a jogar por Portugal.
“Fizemos de tudo para que a Thaís ficasse connosco. Tivemos conversas com a sua família e explicámos à Thaís o nosso projeto. Ela e a sua família tomaram a decisão e só temos que respeitar e desejar-lhe toda a sorte do Mundo", referiu.
Thaís Lima, jogadora do Benfica e internacional lusa até às sub19, decidiu agora passar a representar o Brasil e já foi chamada à seleção principal.