  • Bola Branca 18h14
  • 22 out, 2025
Futebol feminino

Francisco Neto. “Fizemos de tudo para que a Thaís ficasse connosco”

22 out, 2025 - 18:01

Guardiã passa a defender o Brasil depois de ter sido internacional sub19 por Portugal.

O selecionador nacional feminino, Francisco Neto, garante que tudo foi feito para que Thaís Lima, guarda-redes de 17 anos, continuasse a jogar por Portugal.

“Fizemos de tudo para que a Thaís ficasse connosco. Tivemos conversas com a sua família e explicámos à Thaís o nosso projeto. Ela e a sua família tomaram a decisão e só temos que respeitar e desejar-lhe toda a sorte do Mundo", referiu.

Thaís Lima, jogadora do Benfica e internacional lusa até às sub19, decidiu agora passar a representar o Brasil e já foi chamada à seleção principal.

Ouvir
