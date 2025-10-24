Menu
  Bola Branca 18h16
  23 out, 2025
Histórico. Portugal derrota Estados Unidos

24 out, 2025 - 02:09

Jogo particular terminou com dois golos lusos no seguimento de cantos.

A seleção portuguesa de futebol feminino venceu os Estados Unidos, por 2-1, num jogo particular, disputado em Filadélfia.

É a primeira vitória de sempre da equipa das quinas contra a atual número 2 do mundo no ranking de seleções, ao 12.º jogo entre ambas.

Os golos lusos foram apontados por Diana Gomes e Fátima Pinto, ambas após pontapés de canto apontados por Kika Nazareth.

Antes, Rose Lavelle tinha aberto o marcador, logo no primeiro minuto de jogo.

As duas seleções vão voltar a encontrar-se no próximo domingo.

Nota para as estreias na Seleção principal de Carolina Santiago e Maísa Correia, ambas do Sporting.

A última vez que se tinham encontrado deu-se um empate, no Mundial. Portugal já não vencia um jogo desde fevereiro, contra a Bélgica.

  • Bola Branca 18h16
  • 23 out, 2025
