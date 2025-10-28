Ouvir
Apuramento Mundial 2026

Derradeira lista de convocados para jogos com Irlanda e Arménia conhecida dia 7 de novembro

28 out, 2025 - 16:05 • Lusa

Portugal defronta a Irlanda, em Dublin, em 13 de novembro, numa partida agendada para as 19h45 (20h45 locais), e depois recebe a Arménia no dia 16, no Estádio do Dragão.

O selecionador Roberto Martínez divulga no dia de 7 de novembro a lista de convocados de Portugal para os duelos com Irlanda e Arménia, os dois últimos da fase de apuramento para o Mundial2026 de futebol.

Numa nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, o organismo avançou que o anúncio da convocatória está agendado para as 12h30, na Cidade de Futebol, em Oeiras.

Portugal defronta a Irlanda, em Dublin, em 13 de novembro, numa partida agendada para as 19h45 (20h45 locais), e depois recebe a Arménia no dia 16, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14h00.

Um triunfo na Irlanda garante logo à seleção nacional o nono apuramento, sétimo seguido, para a fase final de um Campeonato do Mundo.

Caso não consiga a vitória, Portugal necessita de somar dois pontos nas duas últimas jornadas do Grupo F para assegurar a qualificação.

A seleção lusa lidera o grupo com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar o play-off.

Logo após a conferência de imprensa de Roberto Martínez, também na Cidade do Futebol, o selecionador dos sub-21, Luís Freire, revela os escolhidos para o encontro com a República Checa, que vai decorrer em Hradec, em 18 de novembro, de apuramento para o Euro2027.

