Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FPF

Confira lista de convocados para Mundial Sub17

29 out, 2025 - 19:26

A prova vai decorrer no Qatar, entre 3 e 27 de novembro.

A+ / A-

Está definida a lista final de convocados de Portugal para o Mundial Sub17.

O selecionador Bino Maçães cortou três nomes: Diego Coxi (Sporting), Francisco Fernandes (FC Porto) e Eduardo Ferreira (FC Porto).

A prova vai decorrer no Qatar, entre 3 e 27 de novembro.

Portugal está no Grupo B juntamente com Japão, Marrocos e Nova Caledónia.

Convocados:

Guarda-redes: Alex Tverdohlebov (Sporting), Romário Cunha (Sp. Braga) e David Rodrigues (Sp. Braga);

Defesas: Daniel Banjaqui (Benfica), Gabriel Bdouk (Sp. Braga), Yoan Pereira (FC Porto), José Neto (Benfica), Martim Chelmik (FC Porto), Ricardo Neto (Benfica) e Mauro Furtado (Benfica);

Médios: Santiago Silva (V. Guimarães), Rafael Quintas (Benfica), Martim Guedes (V. Guimarães), Tomás Soares (Benfica), Bernardo Lima (FC Porto) e Miguel Figueiredo (Benfica);

Avançados: João Aragão (Sp. Braga), Duarte Cunha (FC Porto), Steven Manuel (Benfica), Mateus Mide (FC Porto) e Anísio Cabral (Benfica).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)