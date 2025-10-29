Confira lista de convocados para Mundial Sub17

29 out, 2025 - 19:26
Está definida a lista final de convocados de Portugal para o Mundial Sub17.
O selecionador Bino Maçães cortou três nomes: Diego Coxi (Sporting), Francisco Fernandes (FC Porto) e Eduardo Ferreira (FC Porto).
A prova vai decorrer no Qatar, entre 3 e 27 de novembro.
Portugal está no Grupo B juntamente com Japão, Marrocos e Nova Caledónia.
Convocados:
Guarda-redes: Alex Tverdohlebov (Sporting), Romário Cunha (Sp. Braga) e David Rodrigues (Sp. Braga);
Defesas: Daniel Banjaqui (Benfica), Gabriel Bdouk (Sp. Braga), Yoan Pereira (FC Porto), José Neto (Benfica), Martim Chelmik (FC Porto), Ricardo Neto (Benfica) e Mauro Furtado (Benfica);
Médios: Santiago Silva (V. Guimarães), Rafael Quintas (Benfica), Martim Guedes (V. Guimarães), Tomás Soares (Benfica), Bernardo Lima (FC Porto) e Miguel Figueiredo (Benfica);
Avançados: João Aragão (Sp. Braga), Duarte Cunha (FC Porto), Steven Manuel (Benfica), Mateus Mide (FC Porto) e Anísio Cabral (Benfica).