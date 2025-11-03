Com drama e os ferros tilintantes como banda sonora, os sub-17 golearam na estreia no Mundial

Os portugueses iam sendo muito melhores como era suposto, mas a bola não estava virada para abraços com aquelas redes branquinhas. O golo do empate chegou aos 22’, por Anísio. Justiça feita com o 9 do grupo de Bino.

Golo de Ezekiel Wamowe e surpresa em Doha, no Qatar, onde se disputa o torneio e Portugal, atual campeão da Europa da categoria, tenta fazer outra gracinha. Stevan Manuel foi tentando coisas, talvez ansiosamente e por isso menos bem. Foi a Anísio Cabral que anularam o golo de cabeça e ele continuou a bombardear a baliza de Kutran da mesma maneira. A baixa estatura dos adversários talvez explique a aposta nos cruzamentos.

A primeira parte do Portugal-Nova Caledónia parecia um qualquer resquício da noite de Halloween. Um golo anulado pelo VAR-que-não-é-VAR, mas que responde às angústias ou convicções dos treinadores que pedem o challenge como no ténis, e que deu penálti para os anónimos rivais.

Anísio, o avançado do Benfica que fez dois golos no Europeu de bela memória, voltou a marcar, aos 47’. O futebol foi simpático, finalmente, com o insistente Stevan Manuel. Mateus Mide, que entrou ao intervalo quando a incerteza reinava, fez o 4-1, aos 59’. O rapaz do FC Porto leva o ‘10’ nas costas.

Mauro Furtado continuou o bailarico do marcador, com um golo com alguma felicidade, aos 85’. Finalmente, José Neto fechou a contagem, já bem depois da hora.

O ataque à baliza de Nicolas Kutran nunca conheceu, ao longo de 90 minutos, um cessar formal. Mas o acerto, apesar das bolas que tilintavam nos ferros, foi outra história: Portugal fez 49 remates (contra 4), teve 18 cantos (0) e completou 508 passes (122). Talvez a tranquilidade que traz uma vitória, traga mais afinação.

Os portugueses estão inseridos no Grupo B ainda com Japão e Marrocos. Os asiáticos bateram os africanos, por 2-0. Os futebolistas portugueses voltam a jogar na quinta-feira, às 12h30, contra Marrocos, os atuais campeões do mundo de sub-20 e o carrasco de Portugal no Mundial 2022, ali mesmo, no Qatar. Ali mesmo, em Doha.