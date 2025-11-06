Ouvir
Portugal apura-se para os 16 avos de final do Mundial sub-17

06 nov, 2025 - 15:07 • Inês Braga Sampaio

A equipa das quinas começou por golear Marrocos por 6-0 e, depois, beneficiou do empate entre Japão e Nova Caledónia.

A+ / A-

Portugal apurou-se para os 16 avos de final do Mundial sub-17, no Qatar, esta quinta-feira, após uma conjuntura de resultados favorável.

A equipa das quinas começou por golear Marrocos por 6-0, com golos de João Aragão, Anísio Cabral, Mateus Mide (bis) e José Neto (bis).

Mais tarde, o Japão empatou sem golos com a Nova Caledónia, o que carimbou o bilhete de Portugal para a próxima fase.

A seleção nacional termina a segunda jornada com seis pontos, mais dois que o Japão, segundo classificado, e mais cinco que a Nova Caledónia, terceira. Em último está Marrocos, sem qualquer ponto.

Os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos e os oito melhores terceiros avançam para os 16 avos de final. Já qualificado, Portugal vai ainda defrontar o Japão, no domingo, às 13h30.

O Mundial sub-17 realiza-se no Qatar, até 27 de novembro.

